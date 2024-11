Mercato : Neymar et Messi réunis après le PSG ? Il lâche la réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Tout juste revenu sur les terrains de football, Neymar est au cœur des rumeurs concernant son avenir. Le joueur d'Al-Hilal a été annoncé du côté de Santos, mais aussi du côté de l'Inter Miami. En cas d'arrivée en MLS, il pourrait retrouver Lionel Messi, son ancien partenaire au Barça et au PSG. Mais questionné sur une possible arrivée du Brésilien, Tata Martino s'est montré clair.

Le verdict est tombé

« C'est absurde, il faut parler avec des faits. Il faut d'abord analyser ce que la ligue offre et si c'est vraiment possible. Sur cette base, c'est impossible aujourd'hui, donc il n'y a plus lieu de continuer cette conversation » a confié le coach de l’Inter Miami dans des propos rapportés par O Jogo.

Martino ironise sur Neymar

Et à ceux qui pensent à une arrivée de Neymar en raison de son récent investissement immobilier, Tata Martino a la réponse : « Si tous ceux qui achètent une maison à Miami viennent jouer à l'Inter, nous aurons des problèmes (rires) ». Son avenir pourrait bien s'écrire au Brésil puisque le président de Santos a assuré que Neymar ferait son retour dans son club formateur à la fin de cette saison.