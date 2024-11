Mercato : Il choisit le RC Lens et jubile en interne !

Pierrick Levallet

Cet été, le RC Lens a été contraint de chercher un successeur à Franck Haise. L’entraîneur de 53 ans a signé à l’OGC Nice et a été remplacé chez les Sang et Or par Will Still. Le coach belgo-britannique, qui officiait précédemment au Stade de Reims, ne semble d’ailleurs pas regretter son choix d’avoir débarqué dans le nord de la France.

Will Still ne regrette pas son choix du mercato

Comme le rapporte Le Parisien, Will Still se plaît au RC Lens. L’entraîneur de 32 ans parvient à succéder à Franck Haise avec succès, lui qui était pourtant convoité par d’autres clubs sur le mercato. En interne, Will Still montrerait même des signes clairs d’une grande satisfaction de sa signature au RC Lens.

Le RC Lens a rendez-vous avec le PSG !

Les Sang et Or ont toutefois un grand rendez-vous qui les attend ce samedi après-midi. Le RC Lens - meilleure défense de Ligue 1 - se déplace au Parc des Princes pour affronter le PSG, la meilleure attaque du championnat. Après le revers à Bollaert contre le LOSC (0-2), Will Still va devoir trouver les bonnes solutions pour éviter une nouvelle défaite à son équipe. À suivre...