Mercato : Le PSG a signé le joueur «parfait» !

Pierrick Levallet

Dans l’optique de se renforcer dans tous les secteurs, le PSG a mis la main sur Willian Pacho cet été. Et le défenseur de 23 ans s’est rapidement fait une place dans le onze de départ, lui qui est le joueur le plus utilisé par Luis Enrique depuis le début de saison. Son profil semble d’ailleurs idéal pour épauler Marquinhos dans la charnière centrale.

Cet été, le PSG a misé sur la jeunesse sur le mercato. Le club de la capitale a recruté Matvey Safonov (25 ans) pour doubler Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué (19 ans) en attaque, João Neves (20 ans) au milieu de terrain, et Willian Pacho (23 ans) en défense. Les Rouge-et-Bleu ont lâché 40M€ pour mettre la main sur ce dernier. Et à peine arrivé, l’international équatorien s’est fait une place de choix dans le onze de Luis Enrique.

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«C’est un top défenseur»

Certains pensent même que le PSG a tiré le gros lot avec Willian Pacho, voyant en lui le joueur idéal pour épauler Marquinhos. « C’est un super recrutement. Pour moi, il est le complément parfait de Marquinhos. Il montre du caractère. Il a la discipline et un bon jeu de tête. Je le trouve encore un peu perfectible dans la concentration, mais c’est un top défenseur » a notamment confié Éric Rabesandratana, ancien joueur du PSG entre 1997 et 2001, interrogé par Le Parisien.

Luis Enrique adore déjà Willian Pacho

Luis Enrique semble en tout cas l’adorer. Willian Pacho est le joueur le plus utilisé du PSG cette saison, loin devant Warren Zaïre-Emery et João Neves. Le défenseur central de 23 ans, très apprécié dans l’intimité du Campus, se sait en tout cas perfectible. Et il entend bien évidemment faire son maximum pour gommer ses principaux défauts. Le PSG semble avoir trouvé une perle rare sur le mercato cet été.