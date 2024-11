PSG : Un nouveau problème annoncé sur le mercato ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A lorsqu’il évoluait à l’Inter, Milan Skriniar a vu sa situation radicalement changer depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Il n’est en effet plus qu’un second couteau pour Luis Enrique et semble donc destiné à prendre une décision importante sur son avenir, s’il souhaite jouer.

Il devait devenir le nouveau patron de la défense aux côtés de Marquinhos. Mais pour Milan Skriniar, l’aventure parisienne semble s’être arrêtée dès l’hiver dernier. Après une blessure à la cheville, le Slovaque est totalement sorti des plans de Luis Enrique et il ne joue plus que très peu au PSG, avec seulement trois apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Plus de place au PSG

Depuis plusieurs semaines, un départ est donc évoqué pour le défenseur central de 29 ans, mais pour aller où ? La presse italienne a notamment parlé de la Juventus, qui cherche un renfort pour pallier la longue absence de Bremer. Mais le salaire de Skriniar est beaucoup trop important pour les Bianconeri, puisque le PSG devrait prendre en charge une grosse partie rien que pour boucler un simple prêt.

Skriniar hésiterait toujours

Mais encore faut-il que le principal intéressé veuille partir ! D’après les informations de L’Equipe, Milan Skriniar n’aurait toujours pas tranché au sujet de son avenir et ce, même s’il a bien compris qu’il ne pourra pas faire changer d’avis Luis Enrique. D’ailleurs, sa situation pourrait bien se compliquer encore plus au PSG, avec les possibles retours de Presnel Kimpembe ou encore de Lucas Hernandez.