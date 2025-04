OM : Un coup de fil est passé, le prochain transfert bientôt bouclé ?

Axel Cornic

Parmi les meilleurs joueurs cette saison, Luis Henrique pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Le Brésilien est en effet annoncé dans le viseur de l’Inter et maintenant, c’est au tour du Bayern Munich de lancer une offensive pour espérer pouvoir s’attacher ses services.

Le mercato estival ne début que dans plusieurs semaines, mais un premier gros dossier se dessine déjà à Marseille. Acheté pour 8M€ en 2020, Luis Henrique pourrait faire l'objet d’un transfert entre 30 et 35M€ ce qui serait un véritable jackpot pour l’OM. Et les prétendants ne manquent pas pour l’ancien attaquant replacé milieu droit par Roberto De Zerbi.

L’Inter sort du silence

Depuis quelques jours, la presse italienne s’enflamme autour de l’intérêt de l’Inter, qui aimerait miser sur Luis Henrique pour avoir une doublure à Denzel Dumfries dans le couloir droit. Et le club milanais est rapidement sorti du silence au sujet du joueur de l’OM, par le biais de son président. « C'est un bon joueur, mais il y a beaucoup de footballeurs qui sont dans nos carnets. Il est certainement trop tôt pour tirer une conclusion maintenant » a tout récemment déclaré Giuseppe Marotta, au micro de Sky Sport Italia.

Le Bayern Munich répond

Mais ce n’est le seul club concerné par ce dossier ! D’après les informations de Sky Sports Deutschland, le Bayern Munich aurait approché l’agent de Luis Henrique ces derniers jours, afin de tâter le terrain. Et les Bavarois ont eux aussi accéléré les choses, puisque le directeur sportif serait déjà passé à l’action. Tuttosport nous apprend ce mercredi que Christoph Freund aurait appelé personnellement l’OM pour ouvrir officiellement les négociations, en vue d’un éventuel transfert. A noter que contrairement aux Italiens, les Allemands seraient disposés à mettre le paquer, avec une possible offre entre 30 et 35M€.