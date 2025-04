Fiasco au Real Madrid, sept transferts déjà programmés ?

Amadou Diawara

Opposé à Arsenal en quart de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid de Carlo Ancelotti s'est fait terrasser au match aller. En effet, les Gunners de Mikel Arteta l'ont emporté 3-0 à l'Emirates Stadium ce mardi soir. A la suite de ce fiasco, la Maison-Blanche pourrait boucler sept départs.

Après avoir fait tomber Manchester City, le Real Madrid a hérité d'Arsenal en Ligue des Champions. En effet, le club merengue est opposé à la bande à Martin Odegaard en quart de finale de la C1. Toutefois, le premier acte de cet affrontement ne s'est pas du tout passé comme prévu.

Arsenal a surclassé le Real Madrid

En quart de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse d'Arsenal. Toutefois, les hommes de Carlo Ancelotti ont perdu 3-0 à l'Emirates Stadium. A la suite de cette déroute, le club merengue préparerait un grand ménage sur le mercato.

Le Real Madrid prépare sept départs ?

Selon les informations de Relevo, le Real Madrid pourrait boucler sept départs après cette défaite humiliante face à Arsenal. Prévoyant de remplacer Carlo Ancelotti par Xabi Alonso en 2026, le club merengue pourrait avancer ses plans à cet été. Avec ce terrible résultat, le fin du cycle serait plus proche que jamais. En plus de Carlo Ancelotti, Lucas Vazquez pourrait également prendre la porte. Engagé jusqu'au 30 juin, l'ailier droit - reconverti latéral - partira librement et gratuitement cet été, à moins qu'il ne prolonge d'une année. Mais alors que Trent Alexander-Arnold arrive à la Maison-Blanche, Lucas Vazquez ne serait plus une solution suffisamment intéressante pour le club. Dans la même situation contractuelle que ce dernier, Luka Modric aurait des chances de prolonger, mais l'Arabie Saoudite tente de le séduire. A en croire le média espagnol, le cas d'Arda Güler poserait également question au Real Madrid. Si le crack turc souhaite poursuivre l'aventure merengue, il pourrait tout de même être prêté pour emmagasiner du temps de jeu. Alerté, l'Inter serait à l'affût pour l'enrôler, sans avoir décidé sous quelle forme le recruter. En parallèle, David Alaba est très apprécié au Real. Toutefois, ses blessures à répétition et ses performances posent question. Enfin, l'irrégularité d'Eduardo Camavinga est pointée du doigt à Madrid. Intéressé par l'international français, comme révélé par Sky Germany dernièrement, Manchester City pourrait en profiter lors du prochain mercato estival.