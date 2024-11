Mercato : Coup de tonnerre au PSG, Luis Enrique ne va pas aimer

Axel Cornic

Cet été, Luis Enrique aurait bien aimé voir quelques indésirables faire leurs valises au Paris Saint-Germain et c’est le cas avec Milan Skriniar. Troisième plus gros salaire du club, le défenseur central de 29 ans ne joue quasiment plus et une solution est cherchée en urgence à quelques semaines du mercato de janvier.

Un premier dossier chaud se dessine du côté de Paris. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A lorsqu’il évoluait à l’Inter, Milan Skriniar n semble pas avoir d’avenir au PSG. Ou en tout cas, tant que Luis Enrique sera là. Car le coach espagnol ne semble pas du tout être fan de lui, puisqu’il lui préfère notamment Lucas Beraldo et Willian Pacho.

Skriniar trop cher pour la Juve...

Ces derniers jours, Milan Skriniar a notamment été lié à un possible retour en Serie A, avec la Juventus qui cherche désespérément un défenseur après la grave blessure de Bremer. Sauf que cette piste a déjà pris du plomb dans l’aile ! Plusieurs médias italiens assurent en effet que le joueur du PSG est beaucoup trop cher pour les Bianconeri, surtout avec son salaire de 10M€ net par an.

Qui travaillerait sur d’autres dossiers !

Ainsi, à Turin on aurait déjà commencé travailler sur d’autres pistes. Selon Calciomercato.com, ce serait le cas avec Ardian Ismajli, défenseur albanais de l’Empoli évalué à seulement 5M€ par le site spécialisé Transfermarkt. L’alternative serait Radu Drăgușin, joueur formé à la Juventus qui ne joue pas beaucoup en ce moment à Tottenham.