NBA : Une grande décision est prise pour Wembanyama !

En feu ces derniers temps avec les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama connaît toutefois un gros coup d’arrêt en ce moment. Touché au genou après la défaite contre les Los Angeles Lakers, le Français a manqué les rencontres face aux Dallas Mavericks et au Thunder d’Oklahoma City. Il devrait d’ailleurs également être laissé au repos contre le Utah Jazz dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi.

Après un début de saison sur la pointe des pieds, Victor Wembanayama avait repris du poil de la bête récemment. Le Français réalisait de grandes performances avec les San Antonio Spurs ces derniers temps. Mais le choc contre les Los Angeles Lakers l’a obligé à prendre du repos forcé. Touché au genou, le joueur de 20 ans a manqué les matchs contre les Dallas Mavericks (défaite 110-93) et le Thunder d’Oklahoma City (victoire 110-104). Victor Wembanyama devrait d’ailleurs déclarer forfait pour une troisième rencontre consécutive.

NBA : «Ce n’est pas juste», Wembanyama chasse déjà LeBron James ? https://t.co/rSDRWx3ys1 pic.twitter.com/DfTyPIxT1p — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

Wembanyama encore forfait avec les Spurs !

D’après les informations du journaliste Matthew Tynan, le crack des San Antonio Spurs sera laissé au repos pour le match contre le Utah Jazz dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi. La franchise texane voudrait rester prudente avec Victor Wembanyama, même si sa blessure est mineure. Les Spurs ne souhaiteraient prendre aucun risque, afin d’éviter une éventuelle rechute plus grave du Français. Les hommes de Gregg Popovich feront donc sans le phénomène de 20 ans contre le Jazz.

Dwight Howard lui donne un précieux conseil

Victor Wembanyama poursuit donc sa récupération, avec pour objectif de revenir encore plus fort pour aider les San Antonio Spurs à viser les playoffs en fin de saison. Dwight Howard s’est d’ailleurs permis de lui donner un précieux conseil. « Victor Wembanyama peut mettre des tirs à 3 points, mais en même temps il mesure 2m24... Imaginez s’il mettait toute son énergie pour jouer physique et aller au panier sur chaque possession. Il serait incroyable. Qui va pouvoir l’arrêter ?! En plus il mettrait les intérieurs adverses dans des problèmes de fautes, et là il pourrait faire parler toute sa finesse, mais seulement après avoir marché sur les autres pendant une mi-temps » a lancé l’ancienne star du Orlando Magic et des Los Angeles Lakers. Le message est passé.