NBA : «Incroyable», une star balance sur Wembanyama !

Touché au genou, Victor Wembanyama a manqué les rencontres face aux Dallas Mavericks et au Thunder d’Oklahoma City. Le Français est la pièce maîtresse des San Antonio Spurs. Le joueur de 20 ans continue de développer son jeu. Et Dwight Howard n’a pas manqué de lui fournir un précieux conseil pour lui permettre d’être encore plus dangereux.

Il n’en est qu’à sa deuxième saison en NBA, et pourtant, Victor Wembanyama est déjà l’un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste. Le Français est la pièce maîtresse des San Antonio Spurs. Touché au genou, son absence a été ressentie sur le parquet lors des deux derniers matchs, malgré la victoire de la franchise texane contre le Oklahoma City Thunder dans la nuit de ce mardi à ce mercredi (110-104). Victor Wembanyama continue de son côté de développer son jeu et se montre notamment de plus en plus à l’aise derrière la ligne des 3 points. Dwight Howard lui a toutefois délivré un précieux conseil pour le permettre d’être encore plus dangereux.

NBA : «Ce n’est pas juste», Wembanyama chasse déjà LeBron James ? https://t.co/rSDRWx3ys1 pic.twitter.com/DfTyPIxT1p — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

«Il mettrait les intérieurs adverses dans des problèmes»

« Victor Wembanyama peut mettre des tirs à 3 points, mais en même temps il mesure 2m24... Imaginez s’il mettait toute son énergie pour jouer physique et aller au panier sur chaque possession. Il serait incroyable. Qui va pouvoir l’arrêter ?! En plus il mettrait les intérieurs adverses dans des problèmes de fautes, et là il pourrait faire parler toute sa finesse, mais seulement après avoir marché sur les autres pendant une mi-temps » a ainsi lancé l’ancienne star des Los Angeles Lakers et du Orlando Magic, évoluant désormais chez les Taiwan Mustangs, dans des propos rapportés par Parlons Basket.

Wembanyama lance un club de lecture avec Chris Paul et Harrison Barnes

En attendant, Victor Wembanyama continue son intégration chez les San Antonio Spurs. Le Français s’est d’ailleurs trouvé des points communs inattendus avec Chris Paul et Harrison Barnes. Les trois joueurs ont monté un club de lecture. « C'est super de pouvoir avoir ce genre d'activité. On passe tellement de temps ensemble qu'avoir des points communs comme ça, ça rapproche » a ainsi avoué Victor Wembanyama.