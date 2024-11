NBA : Coup dur pour Wembanyama, il annonce la couleur

Pierrick Levallet

Après avoir manqué le match contre les Dallas Mavericks, qui s’est conclu par une défaite des San Antonio Spurs (110-93), Victor Wembanyama devrait également être laissé au repos dans la nuit de ce mardi à ce mercredi contre le Thunder d’Oklahoma City. Le Français souffre d’une contusion à un genou après son duel avec Anthony Davis contre les Los Angeles Lakers. Ses coéquipiers s’attendent donc à un match compliqué, même si Zach Collins semble avoir identifié quelques failles à exploiter.

«On devrait passer une belle soirée au rebond»

« La rencontre va être difficile parce que ce ne sera que du small ball, donc ils vont changer sur tous les écrans. Mais logiquement, on devrait passer une belle soirée au rebond. C’est de cette manière que Dallas a réussi à battre OKC. On doit s’assurer de prendre les rebonds, et si on le fait, alors tout ira bien » a d’abord expliqué le pivot des San Antonio Spurs dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Ce sera un vrai test pour nous»

« Ils vont jouer physique, ça va être fun, et ce sera un vrai test pour nous. C’est difficile pour les grands comme moi de jouer dos au panier contre des petits défenseurs, parce qu’ils ont un centre de gravité si bas que c’est compliqué de les faire bouger. C’est difficile de prendre l’avantage, et en plus ils sont souvent très bons dans les aides défensives. Quand tu arrives sous le panier, toute l’équipe arrive pour te stopper. Il faudra lire la défense » a ensuite ajouté Zach Collins. Les San Antonio Spurs sont prévenus.