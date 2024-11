NBA : LeBron James écœure Wembanyama, c'est historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'âge n'a visiblement pas d'impact sur LeBron James. Du haut de ses 39 ans, le King vient de réaliser un exploit qu'il n'avait jamais réussi jusque-là. Grâce à ses 15 points, 16 rebonds et 12 passes décisives pour assurer la victoire des Lakers contre les Spurs (120-115), le quadruple MVP a enchaîné un quatrième triple-double consécutif.

C'était l'un des chocs de la nuit en NBA. Les Spurs d'un Victor Wembanyama en feu, recevaient des Lakers qui ont bien débuté la saison. Et bien qu'il s'agissait d'un match comptant pour l'Emirates Cup, les deux équipes se sont livrées une belle bataille remportées par la franchise californienne (120-115) grâce à un immense Anthony Davis auteur de 40 points et 12 rebonds. Wembanyama, qui sortait pourtant d'une prestation légendaire, n'a pas démérité (28 points, 14 rebonds et 5 passes décisives), mais n'a rien pu faire. Il faut dire que les Lakers ont également pu compter sur un très bon LeBron James qui en a profité pour entrer encore un peu plus dans l'histoire.

NBA : «Ce n’est pas juste», Wembanyama chasse déjà LeBron James ? https://t.co/rSDRWx3ys1 pic.twitter.com/DfTyPIxT1p — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

Quatre triples-doubles de suite, l'exploit de LeBron James

En effet, le King a réalisé un nouveau triple-double. Avec 15 points, 16 rebonds et 12 passes décisives, ce n'est clairement pas le plus impressionnant de sa carrière, d'autant plus qu'il s'accompagne de 7 pertes de balle, mais c'est probablement l'un des plus marquants. Et pour cause, c'est le quatrième de suite pour LeBron James après ceux réalisés contre les Grizzlies (35 points, 12 rebonds et 14 passes décisives), les Raptors (19 points, 10 rebonds et 16 passes décisives) et les Sixers (21 points, 12 rebonds et 13 passes décisives). Et c'est tout simplement la première fois de sa carrière que LeBron James enchaîne quatre triples-doubles de suite, le tout à 39 ans pour sa 22e saison en NBA. Néanmoins, le record absolu détenu par Russell Westbrook, qui avait réalisé 11 triples-doubles de rang en 2019, n'est pas menacé. Au total, il s'agit du 117e triple-double de LeBron James en saison régulière. Un domaine dans lequel il est encore assez loin de Westbrook qui en totalise 199. Le récent champion olympique peut en revanche espérer aller chercher le record de Magic Johnson qui a réalisé 30 triples-doubles en playoffs. Avec 28 à son compteur, LeBron James est juste derrière. Peut-être un nouveau record à ajouter à son palmarès dans les prochains mois.

LeBron James n'en revient pas

Malgré tout, LeBron James a reconnu qu'il était surprise de battre son record de triples-doubles consécutifs après 22 saisons en NBA. « Je suis probablement plus surpris que je le fasse dans ma 22e saison. Avoir toujours l’énergie de le faire, et réussir à faire l’effort pour y parvenir, ça demande beaucoup. Mais ça demande aussi de grands coéquipiers. Ces passes décisives se matérialisent quand les gars mettent les tirs, et j’essaie simplement de leur donner le ballon au bon moment, au bon endroit. Défensivement, j’essaie d’aider [Anthony Davis] et les autres gars au rebond. Et apporter quelques points de temps en temps », lâche le King dans des propos rapportés par BasketUSA.