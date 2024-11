NBA : C’est du jamais vu, Wembanyama dans la légende

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Monstrueux, Victor Wembanyama a une nouvelle fois justifié son surnom. Le Français est bien un OVNI ! Auteur de 50 points lors de la victoire des Spurs contre les Wizards dans la nuit de mercredi à jeudi (139-130), le vice-champion olympique a battu son record de points, mais a surtout confirmé qu'il allait bien laisser son nom dans les livres d'histoire de la NBA. Wemby est effectivement entré dans la légende.

Pour sa seconde saison en NBA, Victor Wembanyama est plus scruté que jamais. Rookie de l'année, il s'impose désormais comme un joueur accompli qui ne cesse de monter en puissance entrainant les Spurs dans son sillage. Ses dernières prestations sont d'ailleurs exceptionnelles puisqu'il restait notamment sur deux matches avec 6 shoots à trois points réussis totalement respectivement 34 et 24 points, sans compter le reste de ses lignes de stats (14 et 16 rebonds, 3 et 7 contres). Mais dans la nuit de mercredi à jeudi, Wemby est entré dans une nouvelle dimension. Face aux Wizards de ses deux compatriotes Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly, le numéro 1 des Spurs a tout simplement été monumental. Sa ligne de stats ? 50 points, 6 rebonds, 2 passes décisives, 3 contres et une interception. Sans oublier ses 8 tirs primés. Historique.

NBA : «Ce n’est pas juste», Wembanyama chasse déjà LeBron James ? https://t.co/rSDRWx3ys1 pic.twitter.com/DfTyPIxT1p — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

50 points et une pluie de records, Wembanyama se fait sa place dans l'histoire

Une performance qui lui permet d'entrer encore une fois dans l'histoire de la NBA. Et cette fois-ci, de façon très spectaculaire. À seulement 20 ans et 314 jours, Victor Wembanyama, qui a explosé son record de points jusque-là fixé à 40, est devenu le quatrième plus jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre de 50 points devant Brandon Jennings, LeBron James (deux fois) et Devin Booker. Et Wemby l'a fait en 32 minutes. Il est d'ailleurs le premier Spur à inscrire 50 unités sans prolongation depuis... David Robinson en 1994 ! Et il est seulement le huitième joueur de l'histoire de la franchise texane à atteindre la barre des 50 points. Irréel.

Comme les autres records de précocité qu'il a battus. Impossible de tous les citer, mais Victor Wembanyama est par exemple devenu le plus jeune pivot mais également le plus jeune joueurs des Spurs à inscrire 50 points. Autre stat impressionnante, avec ses 8 paniers à 3 points (son record personnel), il devient le plus jeune pivot à réussir cet exploit en NBA, mais il est aussi le plus jeune joueur avec plus de 50 points, 5 paniers à trois points et moins de 2 pertes de balle. Cependant, la statistique la plus effrayante pour les adversaires de Wemby concerne bien sa réussite à trois points. Dans l'histoire de la NBA, seuls trois joueurs avaient enchaîné trois matches avec plus six tirs primés : Stephen Curry, Trae Young et Klay Thomson. Ils sont désormais quatre avec Victor Wembanyama.

«Que ça devienne juste une soirée comme une autre»

Il s'agit donc bien d'une soirée historique pour le joueur des Spurs qui est également devenu le deuxième français a franchir la barre des 50 points en NBA après Tony Parker et ses 55 unités contre les Timberwolves en 2008. « Je n'ai pas du tout pensé à ça à la fin du match. Je n'étais même pas au courant. Je veux que le contenu de nos prochains matches fasse oublier ma prestation de ce soir. Que ça devienne juste une soirée comme une autre », a lâché Wemby dans des propos rapportés par L'EQUIPE. Il est toutefois à noter que Tony Parker avait mis 50 minutes pour inscrire ses 55 points alors que Victor Wembanyama n'a pas eu besoin de prolongations. 32 minutes lui ont suffi pour scorer ses 50 points et entrer dans l'histoire de la NBA.