NBA : Wembanyama annonce un grand changement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà hyper complet, Victor Wembanyama est en train d'ajouter une nouvelle arme à son arsenal : le shoot à trois points. Le Français perfectionne son shoot et a déjà égalé son record de tirs primés dans la nuit de lundi à mardi avec 6/12 derrière la ligne qui ferait pâlir certain spécialiste du shoot longue distance. L'ancien des Mets confirme d'ailleurs qu'il cherche à faire évoluer son shoot.

Depuis le début de la saison, Victor Wembanyama se montrait maladroit dans ses shoots longue distance, sans toutefois jamais renoncer à l'idée de poursuivre dans cette direction. Le numéro 1 de la dernière Draft NBA souhaite ajouter cet nouvel atout à ses qualités. Et le travail paie puisqu'il a réussi un très joli 6/12 à trois points lors de la victoire contre les Kings (116-96). Il reconnaît d'ailleurs qu'il a changé son plan à ce sujet.

NBA : «Ils ne s’aiment pas», il balance sur la rivalité de Wembanyama https://t.co/PLRFks9UTT pic.twitter.com/sFDVR2pavZ — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

«Je pense que je prends de meilleurs trois points»

« Ce que j’ai changé, c’est que je ne prends pas moins de trois points, mais je pense que je prends de meilleurs trois points. Bien sûr, je me sens mieux », lâche Victor Wembanyama dans des propos rapportés par Parlons-Basket. De son côté, Chris Paul souligne également le travail réalisé par son coéquipier : « J’aimerais que vous puissiez voir le travail qu’il fait jour après jour. Vous savez à quel point il est talentueux, mais il a cette volonté de s’améliorer, de vouloir travailler sur les choses. Plus nous jouerons de matchs, plus je pense que nous nous familiariserons les uns avec les autres ».

«Ce sont juste des pourcentages qui s’équilibrent à ce stade»

Coach intérimaire des Spurs le temps de la convalescence de Gregg Popovich, Mitch Johnson, salue également la capacité de Victor Wembanyama sur les shoots primés : « Il rentre des tirs tous les jours. Il a raté de très bons tirs au début de l’année, et je comprends pourquoi c’est un sujet de discussion, mais je ne pense pas que nous ayons des doutes quant au fait qu’il puisse les mettre… Ce sont juste des pourcentages qui s’équilibrent à ce stade »