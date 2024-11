NBA : Snoop Dog, Dr. Dre… l’incroyable rêve de LeBron James !

Ces derniers temps, LeBron James fait autant parler de lui sur, qu’en dehors des terrains. S’il a passé ses dernières semaines à réagir autour de l’élection américaine, le numéro 23 des Lakers de Los Angeles a révélé ce dimanche avoir fait un rêve surréaliste. Au casting de ce dernier : Snoop Dogg, Dr. Dre, ou encore Mike Krzyzewski.

Auteur d’un très bon début de saison, sa 22ème en NBA, avec les Lakers de Los Angeles, LeBron James continue d’entretenir sa propre légende. Ces dernières semaines, le numéro 23 des Jaunes et Violets a énormément fait parler de lui. Sur le terrain, « King James » enchaîne les bonnes prestations, lui qui a vu son fiston Bronny le rejoindre à Los Angeles cet été (Bronny James est depuis reparti en G-League). LeBron James s’est également fait remarquer avec une légère altercation entre lui et Ja Morant (Grizzlies de Memphis) cette semaine.

En dehors des terrains, LeBron James s’est également exprimé à de nombreuses reprises sur l’élection américaine. Si c’est finalement l’ancien président Donald Trump qui a été réélu par le peuple américain, la star des Lakers elle, a fait campagne pour Kamala Harris. Forcément déçu par l’issue du scrutin, le joueur de 39 ans continue son petit bonhomme de chemin, et n’oublie certainement pas de divertir ses fans sur les réseaux sociaux.

Just woke up from having a dream I was playing for Duke for Coach K inside Cameron Indoor Stadium! It was INSANE in there. Told Coach K it was an honor to suit up for him and he said the same thing back to me. He’s such a LEGEND! Then…..