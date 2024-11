NBA : «Le genre de victoire que je préfère», Wembanyama jubile !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’ils restaient sur deux défaites consécutives, les San Antonio Spurs se sont relancés dans la nuit de jeudi à vendredi en s’imposant face aux Portland Trail Blazers (118-105). Une victoire obtenue malgré un Victor Wembanyama une nouvelle fois maladroit au tir, ce qui ne semble pas déranger le principal intéressé.

Après avoir enchaîné deux défaites en déplacement face aux Los Angeles Clippers (113-104) et aux Houston Rockets (127-100), les Spurs ont profité de leur retour à San Antonio pour s’imposer dans la nuit de jeudi à vendredi lors de la réception des Portland Trail Blazers (118-105). Comme souvent depuis le début de la saison, Victor Wembanyama a une nouvelle fois été maladroit, lui qui a terminé la rencontre avec 12 points, 8 rebonds, 2 passes, 4 interceptions et 3 contres, mais à seulement 30,8% au tir (4/13).

« C'est le genre de victoires que je préfère, lorsqu'on arrive à répondre au schéma de jeu adverse en impliquant tout le monde »

« C'est le genre de victoires que je préfère, lorsqu'on arrive à répondre au schéma de jeu adverse en impliquant tout le monde », s'est réjoui Victor Wembanyama en conférence de presse. En effet, les Spurs ont pu compter sur leurs remplaçants face aux Blazers, avec quatre joueurs à 10 points ou plus en sortie de banc : Zach Collins (14 points), Malaki Branham (17 points), Keldon Johnson (17 points) et Blake Wesley (10 points). À noter le bon match du rookie Stephon Castle, auteur du 14 points, 3 rebonds et 6 passes.

« Le staff et moi savons qu'on se développe de la bonne manière »

Victor Wembanyama a ensuite évoqué son cas personnel. En neuf matchs, Wemby n’est qu’à 41,3% au tir, mais surtout à 22,6% à trois points. Comme il l’avait déjà fait après la défaite à Houston, le Français a assuré qu’il allait continuer à prendre des tirs longue distance : « Il n'y a pas de frustration. Le staff et moi savons qu'on se développe de la bonne manière. Je prends des bons tirs que je vais finir par mettre. »