NBA : Clash avec LeBron James ? Une star a eu sa vengeance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette nuit, les Grizzlies de Memphis se sont imposés face aux Lakers de Los Angeles (131-114). Le match aura notamment été marqué par plusieurs altercations entre le meneur Ja Morant et LeBron James. Si le premier a d’abord affirmé ne pas aimer la franchise californienne, la star des Grizzlies a également tenu quelques mots à l’encontre du « King ».

Les Lakers de Los Angeles ont trouvé plus fort qu’eux. Cette nuit, les Jaunes et Violets ont perdu un deuxième match consécutif. Après un revers concédé contre les Pistons de Détroit, les partenaires de LeBron James ont perdu face aux Grizzlies de Memphis. Une défaite 131 à 114, qui a permis à la franchise du Tennessee de prendre sa revanche sur les Play-Offs de 2023.

NBA : Quelles sont les équipes les plus chères de la ligue ? https://t.co/tLWIH0Rxla pic.twitter.com/F8wEp7af4X — le10sport (@le10sport) August 17, 2024

Ja Morant se paie LeBron James

En effet, les Lakers avaient alors écarté les Grizzlies en six matchs (2-4). Après la victoire de cette nuit, la star Ja Morant a affirmé se rappeler des moqueries des partenaires de LeBron James : « Ils sont venus et nous ont battus sur notre terrain, ils se marraient, jouaient, parlaient en me regardant. Mon message était que j’étais en tenue de ville », a confié le meneur de jeu, qui a subi une faute technique pour avoir bousculé le « King » juste avant la mi-temps.

« J’ai mis mon panier et j’ai donné le ton »

« Je ne recule devant personne. Je me fiche de qui vous êtes. J’ai mis mon panier et j’ai donné le ton. Mes coéquipiers s’en sont nourris et vous voyez ce qui s’est passé », a également affirmé Ja Morant, qui avait également été provoqué par LeBron James quelques actions plus tôt. Pour rappel, Desmond Bane, coéquipier de Morant, s’était lui aussi quasiment bagarré avec James lors de ce tour de Play-Offs. Dans les vestiaires, ce dernier n’a pas hésité à qualifier le numéro 23 des Lakers : « Vous avez tous vu la façon dont il a arraché le ballon au vieux ! ».