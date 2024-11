Du jamais en NBA, un phénomène français éclipse Wembanyama

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an après Victor Wembanyama, un autre français avait terminé numéro 1 de la Draft. Il s'agit de Zaccharie Risacher. Moins attendu que son compatriote, le joueur des Hawks réalisait un début de saison discret. Mais dans la nuit de mercredi à jeudi, il a fait taire les critiques avec une performance historique pour un rookie digne de son statut de first pick.

Numéro 1 de la Draft 2024 Zaccharie Risacher a succédé à son compatriote Victor Wembanyama. Un évènement pour le basket français qui enchaine donc deux années de suite avec un joueur drafté en première position, sachant qu'en plus, Alexandre Sarr était numéro 2 cette année. Cependant, succéder au phénomène Wembanyama, rookie le plus attendu en NBA depuis LeBron James, n'est pas aisé pour Zaccharie Risacher. L'ailier des Hawks a d'ailleurs connu un début de saison compliqué avec seulement 9,4 points de moyenne par match. Discret, l'ancien joueur de l'ASVEL a toutefois laissé éclaté tout son talent pour sa neuvième apparition en NBA.

Zaccharie Risacher tonight:



33 PTS

7 REB

3 STL

2 BLK

6 3P (!!)



The first rookie in NBA history to reach those numbers in a game. pic.twitter.com/ImuRPoKFfQ — StatMuse (@statmuse) November 7, 2024

La performance historique de Risacher

En effet, dans la nuit de mercredi à jeudi face aux Knicks, Zaccharie Risacher a livré sa première masterclass en NBA avec une ligne de stats historique. Le Français a doublé son record de points avec 33 unités au total en 37 minutes dont un magnifique 6 sur 10 à trois points. Un total auquel il faut ajouter 7 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions, 2 contres, mais également 0 balle perdue. Il s'agit d'ailleurs d'une ligne de stats record pour un rookie. Même Victor Wembanyama, pourtant très complet, n'avait pas réussi une telle prestation lors de son année de rookie. Risacher fait donc honneur à son statut de numéro 1 de Draft, d'autant plus que c'est seulement la quatrième fois qu'un joueur d'Atlanta inscrit plus 33 points avec 6 tirs à 3 points réussis dans un match. Les trois autres fois, c'était à chaque Trae Young. Une autre façon de prouver que la prestation du Français est historique.

«Je démarre chaque match avec la même mentalité»

Mais surtout, la performance de Zaccharie Risacher a permis aux Hawks contre un gros client de la conférence Est à savoir les New-York Knicks (121-116). Après la rencontre, il ne cachait donc pas sa joie. « Je démarre chaque match avec la même mentalité et l’envie de gagner tous les soirs. Je veux toujours faire de mon mieux et parfois mon mieux c’est 33 points. Je fais tout ce que je peux pour avoir un impact sur le jeu. Parfois, c’est en défense et d’autres fois c’est en attaque. Quin Snyder me dit toujours de tirer. Ça ne vient pas seulement de lui, mais tout le monde que ce soit le staff ou mes coéquipiers. Cela m’aide à prendre confiance. Ce soir, j’étais super excité et mes coéquipiers aussi. Voir comment ils ont réagi quand ils ont vu que j’étais bon, ça m’a rendu très heureux. J’ai juste ressenti de l’amour de leur part. C’est comme ça depuis le premier jour. Ils essayent de faire en sorte que je sois bon », confiait Risacher dans des propos rapportés par Parlons-Basket.