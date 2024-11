NBA : «Du jamais vu», Wembanyama le fait halluciner !

Pierrick Levallet

Sacré rookie de l'année la saison passée, Victor Wembanyama est désormais très attendu en NBA. Le Français est l'un des meilleurs de la ligue américaine à son poste. Le crack des San Antonio Spurs en a déjà fait halluciner plus d'un, dont Ivica Zubac. Le pivot de 27 ans a avoué n'avoir jamais vu un joueur comme Victor Wembanyama par le passé.

Après un début de saison plutôt mitigé avec les San Antonio Spurs, sans doute à cause de son été chargé entre les Jeux Olympiques de Paris 2024 et son travail en privé, Victor Wembanyama a repris du poil de la bête. Le Français a réalisé un match convaincant face aux Los Angeles Clippers (24 points, 13 rebonds, 3 passes décisives) malgré du déchet au shoot (9-22, 2-9 sur la ligne des 3 points) et la défaite des San Antonio Spurs (113-104). Le joueur de 20 ans - déjà considéré comme l'un des meilleurs à son poste en NBA - a d'ailleurs bluffé Ivica Zubac, son adversaire direct du soir.

NBA : «Ils ne s’aiment pas», il balance sur la rivalité de Wembanyama https://t.co/PLRFks9UTT pic.twitter.com/sFDVR2pavZ — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

«Il est tellement grand…»

« Il faut le jouer physique et essayer de tout dunker face à lui. Il est tellement grand… Et puis il a la plus grande envergure que j’ai jamais vue » a confié le pivot des Los Angeles Clippers dans des propos rapportés par Parlons Basket. Victor Wembanyama a visiblement donné du fil à retordre à Ivica Zubac. Mais le Français va devoir faire mieux s'il veut atteindre ses objectifs de la saison.

Wembanyama vise les play-offs cette saison

Il y a quelques semaines, Victor Wembanyama annonçait clairement qu'il visait les playoffs avec les San Antonio Spurs pour sa deuxième année en NBA. « C’est clairement un des objectifs dont je parle avec le coach : je n’aurai plus de 2e ou 3e chance à chaque match. Je devrai être un leader par l’exemple. Ce sont des objectifs que je regarde, certains sont évidents. Bien sûr que j’ai envie d’être All-Star mais cela viendra si je rends mes coéquipiers meilleurs. Si je fais cela, je ne devrais pas être trop loin dans la course aux trophées individuels » assurait-il. Mais pour le moment, les San Antonio Spurs pointent à la 12e place de la Conférence Ouest. Victor Wembanyama va donc devoir redresser la barre rapidement s'il ne veut pas voir ses rêves s'envoler.