NBA : Menacé par Wembanyama, Gobert lui lance un avertissement

La saison dernière, Rudy Gobert a été sacré meilleur défenseur de la NBA pour la quatrième fois de sa carrière. Une distinction à laquelle prétend aussi Victor Wembanyama, ce qu’il a clairement fait savoir. Mais le pivot des Minnesota Timberwolves compte bien le remporter de nouveau et a prévenu son compatriote.

Après Ben Wallace et Dikembe Mutombo, Rudy Gobert est devenu la saison dernière le troisième joueur de l'histoire à être élu quatre fois meilleur défenseur de l’année. Déjà lauréat en 2018, 2019 et 2021, le pivot français l’a de nouveau été en 2024, devant Bam Adebayo (Miami Heat) et Victor Wembanyama (San Antonio Spurs). « Qu’il le gagne maintenant, parce qu’après ce n’est plus son tour », avait alors réagi Wemby.

« Je veux le voir accomplir des choses que je n’ai pas accomplies »

« Il n’y a pas vraiment de rivalité. S’il y en avait une, je ne donnerais pas de conseils. Je lui souhaite tout le meilleur et je continuerai d’être comme un “grand frère” pour lui. Le succès de Victor, c’est comme si c’était le mien. Je veux le voir accomplir des choses que je n’ai pas accomplies. Je veux vraiment lui transmettre tout ce que je peux », a confié Rudy Gobert dans un entretien accordé à Basketsession, à propos de sa relation avec Victor Wembanyama. Si ce dernier est un prétendant au « DPOY », le pivot des Minnesota Timberwolves ne compte pas le laisser le remporter bien gentiment.

« Je veux encore le remporter »

« Quant au titre de Défenseur de l’année, je dis toujours : "Que le meilleur gagne !" Bien sûr, je veux encore le remporter. On ne gagne pas ce genre de trophée sans en avoir envie et sans y croire. Aujourd’hui, en NBA, la défense est ce qu’il y a de plus dur — de par les règles, le niveau de talent et la régularité que cela demande. Je vais continuer de soutenir mon équipe et d’essayer d’être le défenseur le plus impactant au monde », a ajouté Rudy Gobert, qui a bien conscience que le trophée de meilleur défenseur finira pas être entre les mains de Victor Wembanyama : « Je sais que Victor arrive. Et je sais que ce trophée se retrouvera entre ses mains tôt ou tard. Mais pour l’instant, je suis encore là. Donc je vais continuer d’essayer d’être le meilleur possible. Et quand le jour viendra où Victor gagnera son premier titre de Défenseur de l’Année, je serai là. Je serai son premier supporter. Il n’a que 20 ans et j’ai vraiment hâte d’assister à son apogée. »