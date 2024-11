NBA : Wembanyama fait sensation, LeBron James et Michael Jordan sont largués

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Victor Wembanyama a réalisé le deuxième five-by-five de sa carrière, à savoir cinq catégories statistiques à cinq unités ou plus. Une performance qu’il avait déjà accomplie la saison dernière, quand LeBron James et Michael Jordan n’y sont jamais parvenus. Seuls Hakeem Olajuwon et Andreï Kirilenko en comptent plus que le Français.

Après une performance très décevante lors de la défaite face à l'Oklahoma City Thunder de son rival Chet Holmgren (105-93), Victor Wembanyama n’a pas raté l'occasion de se relancer dès le lendemain sur le parquet de l’Utah Jazz. Les San Antonio Spurs se sont largement imposés (88-106) et le Français a réalisé une performance rare en NBA, un five-by-five, c'est-à-dire totaliser cinq unités ou plus dans cinq catégories statistiques différentes.

LeBron James et Michael Jordan n’ont jamais fait de five-by-five

En effet, Victor Wembanyama a terminé la rencontre avec 25 points, 9 rebonds, 7 passes, 5 interceptions et 5 contres face au Jazz d’Utah. Preuve de la prouesse dont a été auteur la star des San Antonio Spurs, même Michael Jordan et LeBron James, malgré leur polyvalence, n’y sont jamais parvenus. En comptant Wemby, qui l’avait déjà fait la saison dernière, seuls 15 joueurs ont réalisé un five-by-five dans l’histoire de la NBA. Et ils sont seulement deux à l’avoir fait plus de fois que Victor Wembanyama.

Wembanyama juste derrière Kirilenko et Olajuwon

Andreï Kirilenko l’a fait trois fois (2003 x2, 2006), mais c’est surtout Hakeem Olajuwon qui règne en maître sur le five-by-five. The Dream en totalise six sur l’ensemble de sa carrière et y était même parvenu trois lors de la même année en 1993 (1987, 1990, 1992, 1993 x3). De par son talent et ses capacités physiques, Victor Wembanyama sait qu’il peut, voire doit, réaliser ce genre de performances plus souvent à l’avenir. « Je dois améliorer mes standards lorsque je ne fais pas de five-by-five. Je suis en mesure d'aider mon équipe dans toutes ces catégories. Je dois réaliser ce genre de performance plus souvent pour aider mon équipe », a-t-il confié en conférence de presse.