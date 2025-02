XV de France : Ntamack, l’énorme soulagement

Arnaud De Kanel

Le XV de France a déroulé vendredi soir face au Pays de Galles en ouverture du Tournoi des 6 Nations. Les hommes de Fabien Galthié ont étrillé le XV du Poireau mais ils ont perdu Romain Ntamack. L'ouvreur a en effet été exclu et il manquera le choc face à l'Angleterre. Il pourrait néanmoins profiter d'un point de règlement pour revenir plus vite que prévu.

Le XV de France a surclassé le Pays de Galles ce samedi avec une victoire sans appel (43-0), confirmant sa montée en puissance. Mais cette démonstration a été ternie par un fait de jeu en fin de rencontre : à la 71e minute, Romain Ntamack a été expulsé après un plaquage tardif et mal maîtrisé à la tête de Ben Thomas. Une décision lourde de conséquences, puisque le demi d'ouverture tricolore devrait être suspendu pour le choc à venir contre l’Angleterre, samedi prochain à Twickenham. Pour autant, la durée de sa suspension n'a pas encore été prononcée.

Le XV de France monte au créneau

« On ne sait pas à quelle sauce il va être mangé », tempère Pierre-Louis Barassi. « Oui, il y a l’épaule mais je crois que Romain ne s’attendait pas du tout à ce qu’il tape (au pied). Si on met à vitesse réelle, il déclenche son coup de pied au dernier moment, il se baisse, les deux sont bas… Je pense que Romain a quand même des circonstances atténuantes… Il faudra espérer que la sanction soit la moins lourde possible. Avec un casier vierge, devant la commission de discipline… Tout le monde connaît l’état d’esprit de Romain. On espère que la sanction ne sera pas trop lourde », lançait Antoine Dupont après la rencontre.

Une certaine clémence pour Ntamack ?

Attendu devant la commission de discipline en milieu de semaine, Romain Ntamack risque une suspension de plusieurs semaines. Malgré la tempête qui s'abat sur lui après son carton rouge, une décision du comité des 6 Nations pourrait atténuer les conséquences de sa suspension. L'instance a en effet revu son système de "joueurs protégés" pour les week-ends sans match du Tournoi, permettant désormais d'inclure les rencontres de Top 14 disputées ces week-ends-là (15-16 février et 1-2 mars) dans le calcul des sanctions. Concrètement, quelle que soit la durée de sa suspension, ces deux journées de championnat seront comptabilisées, réduisant ainsi l'impact de sa mise à l'écart sur la suite de son Tournoi avec le XV de France. Un soulagement pour Fabien Galthié qui pourrait compter sur lui dès la rencontre face à l'Italie en cas de suspension de deux semaines.