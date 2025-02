Antoine Dupont : La solution trouvée après la séparation

Arnaud De Kanel

Le XV de France a frappé fort ce vendredi en écrasant le pays de Galles (43-0), une victoire éclatante qui aurait pu être parfaite. Antoine Dupont et Romain Ntamack, fidèles complices à la mêlée et à l’ouverture, ont signé leur 29ᵉ association sous le maillot bleu, confirmant encore une fois leur entente exceptionnelle. Mais la fête a été gâchée par le carton rouge de l'ouvreur toulousain. Pour le remplacer, Fabien Galthié a déjà une idée en tête.

Vendredi soir, face au Pays de Galles, un frisson particulier a parcouru les amateurs du XV de France. Antoine Dupont retrouvait enfin son complice de toujours, Romain Ntamack, à la mène du jeu tricolore. Un duo qui n’avait plus été vu à l’œuvre depuis le 12 août 2023, lors d’un match de préparation face à l’Écosse. Ce jour-là, un coup du sort avait brisé l’élan du Toulousain : une rupture du ligament croisé du genou gauche, synonyme d’un Mondial manqué et d’une longue convalescence. Dix-huit mois plus tard, le temps de la séparation est révolu. Fabien Galthié a décidé de renouer avec l’une des charnières les plus emblématiques de l’histoire des Bleus, l’alignant pour la 29ᵉ fois sous le maillot tricolore. Mais voilà que la séparation est de nouveau d'actualité pour les deux hommes suite au carton rouge de Romain Ntamack.

Antoine Dupont, star du rugby, transforme son talent en or ! Découvrez comment il a conquis le cœur des fans et les sponsors 🏉 https://t.co/FSwy3qgOoU — le10sport (@le10sport) January 20, 2025

Pas de Ramos à l'ouverture

Mais alors, qui remplacera l'ouvreur toulousain pour le Crunch face à l'Angleterre ? Fabien Galthié repousse dores et déjà l'idée d'un remplacement de Thomas Ramos. « On préfère ses qualités de finisseurs dans le couloir et sa capacité à utiliser le pied pour accélérer le jeu. Et on préfère avoir Thomas Ramos à l’arrière. Cela bougerait les équilibres de mettre Louis Bielle-Biarrey à l’arrière », a déclaré le sélectionneur du XV de France.

La surprise Jalibert ?

Ainsi, le grand favori pour remplacer Romain Ntamack serait Matthieu Jalibert. Pourtant en difficulté sous le mandat de Galthié, l'ouvreur de l'UBB devrait être titularisé le week-end prochain. Une vraie surprise.