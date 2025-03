OM - Gouiri : La honte absolue dénoncée en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l’OM durant le dernier mercato hivernal, Amine Gouiri a démarré très fort sous le maillot du club phocéen. Des performances XXL qui ont d’ailleurs permis à l’Algérien d’être élu joueur du mois de février en Ligue 1, devançant à cette occasion Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. De quoi faire réagir Daniel Riolo, qui a crié au scandale.

Du côté de l’OM, l’impact d’Amine Gouiri a été immédiat. Alors que certains doutes avaient été émis sur le niveau de l’Algérien, ce dernier a parfaitement répondu à ses détracteurs. Ainsi, lors du mois de février, la recrue estivale olympienne a fini avec 2 buts et 3 passes décisives.

Une « honte absolue » ?

Cela avait alors permis à Amine Gouiri de figurer parmi les 3 nommés au titre de meilleur joueur de Ligue 1 en février, aux côtés d’Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. Et c’est d’ailleurs l’attaquant de l’OM qui a été récompensé, devançant les 2 stars du PSG. Un résultat incompréhensible pour Daniel Riolo, qui a parlé de « honte absolue » lors de L’After Foot pour évoquer ce titre de meilleur joueur du mois de février remis à Gouiri.

La polémique Biereth

Le titre d’Amine Gouiri fait donc polémique et un autre problème avait d’ailleurs déjà été émis suite à la révélation des 3 nommés. En effet, un absent de taille était à noter : Mika Biereth. L’attaquant de l’AS Monaco avait inscrit 3 triplés et pourtant, cela n’a pas suffi pour qu’il soit dans cette liste.