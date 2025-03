Mercato - OM : Greenwood «dégagé», l’annonce choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pointé du doigt par Roberto De Zerbi et remplaçant au coup d’envoi du dernier match de l’OM contre le RC Lens, Mason Greenwood semble avoir perdu son statut de star intouchable au sein du club phocéen. Eric Di Meco estime que l’attaquant anglais subit un traitement injustifié et dézingue le coach de l’OM.

L’OM s’est incliné à domicile face au RC Lens samedi soir (0-1), et Roberto De Zerbi a surpris les observateurs à plus d’un titre durant ce match. L’entraîneur olympien avait notamment décidé de se passer des services de Mason Greenwood au coup d’envoi après l’avoir taclé en conférence de presse d’avant-match, et Eric Di Meco estime que l’attaquant anglais de l’OM est aussi peu considéré que Jonathan Clauss la saison passée.

Di Meco monte au créneau pour Greenwood

« Je suis en train de me rendre compte qu’on est en train de faire avec Greenwood et Luis Henrique ce qu’on a fait avec Jonathan Clauss, c’est un peu les même ressorts. Et là, tu te mets le feu et tu te prives de deux joueurs très importants. Tout en étant inconstant, Greenwood est à 15 buts et risque de t’en mettre 20 », explique l’ancien latéral gauche de l’OM sur les ondes de RMC Sport. Et il évoque même un possible départ de Mason Greenwood loin de l’OM l’été prochain.

« À la fin de l’année tu les dégages »

« Il y a deux solutions, soit tu les piques et tu les punis comme ça mais faut être sûr que les mecs vont bien réagir. Faut quand même que tu connaisses ses joueurs, au bout de six mois tu les connais. Et peut-être qu’une des solutions, c’est de les laisser sur le terrain car ils sont importants, et à la fin de l’année tu les dégages car ils ne sont pas fiables », poursuit Di Meco avec cette annonce choc sur l’avenir de Greenwood à l’OM. Reste à savoir quelle sera l’évolution de cet épineux cas.