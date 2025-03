OM : Gouiri l’a envoyé «à la cave», le coup de gueule de Riolo

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du mercato hivernal, l’OM s’est offert 4 nouveaux joueurs. Pour pallier le départ d’Elye Wahi, c’est Amine Gouiri qui a été recruté en provenance de Rennes. Une arrivée qui a alors été fatale à Neal Maupay, qui a depuis disparu de la circulation. Ce qui provoque une certaine incompréhension chez Daniel Riolo.

Recruté pour près de 20M€, Amine Gouiri réalise de très gros débuts avec l’OM. Mais cela n’a pas été sans conséquence. En effet, malgré ce qu’il a pu faire lors de la première partie de saison avec le club phocéen, Neal Maupay a fait les frais de l’arrivée de l’arrivée de l’Algérien. N’ayant joué que 73 minutes sur les 6 derniers matchs, l’attaquant olympien a totalement été relégué au second plan.

« Toi tu sors, tu ne joues plus »

Ayant maintenant Amine Gouiri, Roberto De Zerbi ne donne plus forcément sa chance à Neal Maupay. Une gestion à l’OM qui agace Daniel Riolo. Lors de L’After Foot, il a ainsi poussé un coup de gueule, lâchant : « Donc il y a un mec qui arrive, le gars est là depuis 6 mois, il bosse, tout le monde le complimente pour ce qu’il fait, la façon dont il joue dans l’équipe, et hop toi tu sors, tu ne joues plus ».

« On l’a mis à la cave et on a jeté la clé dans le caniveau »

« Carrément, il a disparu, on l’a mis à la cave. On l’a mis à la cave et on a jeté la clé dans le caniveau. Et tu trouves ça normal ? Du jour au lendemain, tu le mets à la cave ? (…) Donc le mec ne peut pas faire 2-3 matchs moins bien, ce n’est pas possible ? », a-t-il ensuite lâché sur la situation de Maupay à l’OM.