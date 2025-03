Antoine Dupont, sa nouvelle rencontre

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sorti sur blessure lors de la magnifique victoire du XV de France en Irlande, Antoine Dupont souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Le capitaine des Bleus sera donc absent plusieurs mois et se prépare donc pour sa longue convalescence. Le joueur du Stade Toulousain s'apprête d'ailleurs à rencontrer ses chirurgiens.

Samedi, le XV de France a réalisé une performance magnifique pour s'imposer en Irlande et se placer en position idéale pour remporter le Tournoi des VI Nations. Pour cela, il faudra s'imposer contre l'Ecosse, mais surtout, ce sera sans Antoine Dupont, sorti sur blessure. « Rupture des ligaments croisés. C'est le début d'un nouveau défi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois sur les terrains », a reconnu le capitaine des Bleus sur Instagram. Par conséquent, c'est un long parcours qui attend Antoine Dupont comme le raconte Jean-Baptiste Grisoli, ancien médecin de Toulon et du quinze de France, qui annonce que le demi-de-mêlée du Stade Toulousain va rapidement rencontrer ses chirurgiens.

Dupont va rencontrer ses chirurgiens avant son opération

« On redoute toujours la re-blessure. Le problème, c'est qu'au niveau technique de réparation, on n'a pas beaucoup de tendons à prélever sur un genou. Là, il va falloir réopérer au même endroit. Mais Antoine est un bel athlète qui n'est pas en fin de carrière. Il reviendra. L'âge importe peu. Ça aurait été plus embêtant pour un pilier en surpoids. Dans les prochains jours, il va rencontrer son équipe médicale et décider de la technique chirurgicale. En gros, il aura six semaines un peu compliquées avant d'entamer un cycle de renforcement. Ensuite, après trois mois, il fera un premier test de force musculaire pour voir où il en est. À quatre mois, il commencera à travailler l'explosivité, et à six mois, il pourra envisager de combiner préparation physique et aptitudes au rugby », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.

«Il reviendra. L'âge importe peu»

Jean-Baptiste Grisoli estime même qu'un miracle n'est pas impossible pour espérer un retour d'Antoine Dupont pour la prochaine tournée d'automne du XV de France. « À une époque, à Toulon, Fabien Cibray (ancien n°9, aujourd'hui coach d'Oyonnax) avait repris après cinq mois. Le chirurgien était comme un fou. Mais je joueur était tellement en avance qu'on ne voyait pas pourquoi le retenir. C'est rare, évidemment, mais ça arrive », ajoute-t-il.