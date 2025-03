Catastrophe pour Antoine Dupont, ça peut être encore pire !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sorti sur blessure contre l’Irlande, Antoine Dupont a annoncé qu’il souffrait d’une rupture du ligament croisé du genou droit, synonyme de fin de saison. Interrogé par l’AFP, le Dr Jean-Philippe Hager rappelle l'importance d'une rééducation soigneuse et met en garde sur un retour précipité qui pourrait avoir de lourdes conséquences.

Antoine Dupont a confirmé dimanche ce que tout le monde craignait. Sorti sur blessure samedi contre l’Irlande, l’international français souffre d’une rupture du ligament croisé du genou droit, mettant un terme à sa saison. « Le cœur est encore plus douloureux que le genou au moment de devoir abandonner les copains avant la dernière marche, a écrit Antoine Dupont sur Instagram. Je suis fier de ce que nous avons accompli hier et de toutes mes forces avec vous, vous allez le faire. Rupture des ligaments croisés. C’est le début d’un nouveau défi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois sur les terrains ».

« Si on reprend avant huit mois, il y a un peu plus de risques de re-casser »

Le Toulousain a reçu une vague de soutien sur les réseaux sociaux, ses proches et ses fans souhaitant le revoir sur un terrain au plus vite. Mais il ne faudra pas aller trop vite et confondre vitesse et précipitation comme l’explique à l’AFP le Dr Jean-Philippe Hager, ancien médecin du XV de France et vice-président du comité médical de la Fédération française de rugby. « On sait aujourd'hui que huit mois, c'est le délai idéal pour respecter ce qu'on sait de la physiologie et ce que les statistiques nous disent. Si on reprend avant huit mois, il y a un peu plus de risques de re-casser », prévient-il.

« A mon avis ils ne vont pas traîner »

Le médecin s’est également prononcé sur le protocole suivi par Antoine Dupont. « Dans le cas présent, je pense qu'ils vont prendre une décision surtout en fonction du ligament interne, (...) mais à mon avis ils ne vont pas traîner. On prend un morceau de tendon ailleurs qui va être greffé à la place du ligament », explique Jean-Philippe Hager. Et de conclure : « L'objectif, c'est un genou stable et confortable, capable de tout faire comme avant, à 100% ».