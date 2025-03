Antoine Dupont : Le scandale qui ne passe pas !

Axel Cornic

Si le XV de France a gagné avec la manière à Dublin face à l’Irlande (27-42), mais une énorme tâche est venue ternir le week-end, avec la grave blessure d’Antoine Dupont. Sorti juste avant la 30eme minute de jeu, le capitaine français a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou et sera absent pour une durée de neuf mois.

Cela faisait deux ans que le XV de France ne s’était plus imposé face à l’Irlande. C’est dire à quel point l’exploit de samedi est énorme pour le rugby tricolore. Mais personne ne sourit vraiment, puisque les Bleus ont perdu leur leader et capitaine Antoine Dupont... et pour un bon bout de temps !

Antoine Dupont : Le scandale qui va faire du bruit !

« Il faut essayer d’être crédible et citer quand tu es sûr de ramener quelque chose au bout ! »

On ne reverra en effet plus le Meilleur joueur World Rugby 2021 au moins jusqu’au prochain Tournoi des 6 Nations. Son genou droit n’a pas résisté au poids de Tahdg Beirne, deuxième-ligne irlandais qui est depuis devenu la cible de la colère française. Et notamment celle de Fabien Galthié, qui a décidé de le citer tout de suite après la rencontre ! « Je comprends qu’ils veuillent exister, parce que comme ils l’ont dit ils ont cette impression qu’il existe une différence dans les sanctions. Mais il faut essayer d’être crédible et citer quand tu es sûr de ramener quelque chose au bout ! » a estimé Vincent Moscato, pas vraiment d’accord avec le sélectionneur du XV de France.

« Si Fabien Galthié veut remuer la m*rde, ça lui retombera dessus »

« Moi j’ai vu la vidéo et je peux te dire qu’il n’y a rien, ou alors il ne faut plus jouer au sol » a annoncé l’animateur vedette du Super Moscato Show, sur RMC Sport. « Il faut arrêter de polémiquer sur tout, parce qu’après tu n’es plus crédible et là, il n’y a rien sur Dupont. Si Fabien Galthié veut remuer la m*rde, ça lui retombera dessus. Des déblayages comme celui sur Dupont, il y en a eu 1000 ce week-end. Si tu ne veux pas avoir de soucis, tu joues au volley ».