Antoine Dupont : Le scandale qui va faire du bruit !

Thomas Bourseau

Énorme coup d’arrêt pour Antoine Dupont en Irlande. En effet, le capitaine du XV de France est sorti sur blessure en première période samedi pendant la victoire des Bleus contre le XV du Trèfle pour ce qui s’est avéré être une rupture des ligaments croisés du genou droit. Le manque de poursuites des auteurs de sa blessure de la part de la commission de discipline fait enrager les Français et le président de la FFR qui compte bien s’en aller en guerre jusqu’à la prochaine Coupe du monde.

Samedi après-midi, le XV de France s’est mesuré au XV du Trèfle à l’Aviva Stadium de Dublin. L’Irlande, qui restait sur trois succès de rang pendant ce Tournoi des 6 Nations dont une victoire en ouverture contre l’Angleterre et son XV de La Rose, tombeur de la sélection tricolore en février dernier. Sur les terres irlandaises, les hommes de Fabien Galthié ont pris le meilleur sur leurs adversaires en signant un succès de 42-27, tout en perdant Pierre-Louis Barassi et surtout leur capitaine Antoine Dupont.

Rupture des ligaments croisés du genou pour Antoine Dupont

Dès la 28ème minute de jeu, Antoine Dupont a été contraint de céder sa place à Maxime Lucu. La cause ? Une blessure au genou engendrée par la défense de Tadhg Beirne et Andrew Porter. Ancien sélectionneur du XV de France, Philippe Saint-André adopte une approche différence par rapport à la colère qui habite les Bleus. « Quand tu regardes vraiment les images, on voit ce joueur qui vient pour nettoyer. Peut-être que son geste n’est pas très bon, mais il est déséquilibré par son pilier gauche. Il est impacté par son pilier. (…) C’est l’impact du pilier sur lui qui le fait vriller ».

Impact intentionnel ou non, le résultat est le même pour Antoine Dupont : rupture des ligaments croisés du genou droit pour cause du déblayage de Beirne et Porter dans le ruck.

«On a deux ans et demi pour que la France soit entendue»

Dès le coup de sifflet final, Fabien Galthié a planté le décor en affirmant espérer que Tadhg Beirne, Andrew Porter et Calvin Nash, ce dernier étant responsable de la commotion de Pierre-Louis Barassi, soient amenés devant la commission de discipline de World Rugby. Il n’en est rien. Classement sans suite pour les poursuites en question. De quoi perpétuer la colère du groupe France et de la Fédération française de rugby.

Son président Florian Grill compte bien poursuivre ce combat jusqu’au Mondial 2027 afin que la France se fasse entendre. « Ça m'inspire que nous avons encore du travail. Si on veut être champion du monde en 2027, on doit se faire plus respecter à World Rugby et au Six Nations. On a décidé avec Fabien (Galthié) et Jean-Marc (Lhermet) de ne jamais rien lâcher sur rien. On a commencé à investir les commissions et les groupes de travail. On apporte de la data, de la visualisation, des choses rationnelles pour prendre des décisions. On a deux ans et demi pour que la France soit entendue à sa juste mesure et que les décisions soient équilibrées ».

«On trouve cela troublant»

Pour L’Équipe, le président de la FFR ne dissimule pas le fait qu’il ait été troublé par le cas Antoine Dupont en Irlande samedi et que cela ne fait que conforter le combat de la crème du rugby français. « La colère ne doit pas prendre le dessus et on respectera les décisions définitives. Mais on est déterminés à activer tous les recours possibles pour faire entendre notre voix. Ce qui nous a choqués, ou gênés, c'est que l'arbitre n'aille pas étudier lui-même les images de la blessure d'Antoine. On trouve cela troublant. À force, on va être entendu. Je le répète : c'est la condition pour être champion du monde en 2027 ».