Antoine Dupont et Lionel Messi, le recadrage en direct

Axel Cornic

Superstar du rugby mondial, Antoine Dupont déchaine les débats et bouscule les fondations même de son sport au point d’impressionner même les plus grands. C’est le cas de la légende irlandaise Brian O’Driscoll, dont les propos sur le capitaine du XV de France et un certain Lionel Messi, ont beaucoup fait réagir.

On commence à sérieusement manquer de superlatifs. A chacune de ses sorties, Antoine Dupont repousse les limites du rugby et il l’a notamment montré l’été dernier, avec un incroyable succès aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Désormais on ne parle même plus de lui comme potentiel meilleur joueur du monde, mais également comme l’un des meilleurs de toute l’histoire de ce sport.

« Dupont, c’est le Lionel Messi du rugby »

Et ce débat interminable a récemment été relancé par Brian O’Driscoll, qui a pris l’exemple d’un Lionel Messi au football. « Lionel Messi n’a pas attendu d’être champion du monde pour être le meilleur joueur du monde. Ni pour entrer dans la discussion du meilleur joueur du monde. Dupont, c’est le Lionel Messi du rugby. Il est déjà le meilleur joueur du monde et son nom est légitime dans la conversation pour le meilleur joueur de l’histoire » a récemment expliqué l’ancien international irlandais, dans un entretien accordé à Rugbyrama.

« Il faut comparer ce qui est comparable, sinon tu ne rentres pas dans cette catégorie »

Antoine Dupont est toutefois loin de faire l’unanimité, puisque son palmarès est pour certains encore loin des plus grands ! « Je ne peux pas accepter cette comparaison avec Messi. Messi a huit Ballons d’Or » a expliqué sur RMC Sport l’ancien basketteur Frédéric Weis, qui s’est également tourné vers Michael Jordan. « Au basket, le GOAT c’est Jordan, parce qu’il a été cinq fois meilleur joueur NBA, il gagne six titres, il a été MVP des finales six fois et il a gagné un tournoi olympique (...) Il faut comparer ce qui est comparable, sinon tu ne rentres pas dans cette catégorie ».