Rendez-vous intime avec une célébrité, Dupont balance tout !

A la veille du match très important face à l'Irlande lors de cette quatrième journée du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont était présent en conférence de presse pour aborder différents sujets, par rapport au match notamment, mais aussi l'état d'esprit de l'équipe. Dimanche soir, Thierry Henry est venu rendre visite au XV de France à Marcoussis pour partager un moment en toute intimité. Le capitaine des Bleus a lâché quelques confidences sur cette rencontre.

Plus tôt dans la semaine, Fabien Galthié avait été invité à s'exprimer sur la rencontre de ses joueurs avec Thierry Henry. Le célèbre footballeur français est venu leur rendre visite avant ce choc d'une importance capitale face à l'Irlande, mais il a tenu à ce que l'échange ne soit pas filmé. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont pu profiter de précieux conseils de la part d'un ancien champion du monde.

Le XV de France à la rencontre de Thierry Henry

Bénéficiant d'une grande expérience du haut niveau après sa formidable carrière, Thierry Henry a pu échanger avec les joueurs du XV de France à Marcoussis, où les joueurs se réunissent en sélection. « Il a passé un moment avec nous, un moment en totale liberté, il n’a pas voulu que ce soit filmé par nos caméramen. Parce qu’il voulait se livrer et il s’est livré avec beaucoup de franchise, de loyauté, il s’est engagé. C’est vrai que les joueurs sont jeunes et sont en construction mais nous aussi le staff, on a beaucoup appris de son retour d’expérience, il a beaucoup partagé et je le remercie vraiment », avait confié Fabien Galthié en conférence de presse mercredi.

Dupont dévoile les échanges avec Henry

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont a donc pu rencontrer Thierry Henry comme ses partenaires. En conférence de presse, on lui a demandé s'il a évoqué son but polémique avec la main pour se qualifier pour la Coupe du monde 2010 et éliminer l'Irlande, adversaire des Bleus samedi. « Il n’y a pas de lien entre sa visite et le match… Ce soir-là, on a parlé de performances, de haut niveau et de la façon de s’adapter à la pression d’un match à l’extérieur… J’espère qu’il nous a inspirés pour ce week-end », confie Antoine Dupont.