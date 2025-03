XV de France : Dupont imite l'OM, la demande en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le XV de France disputera un rendez-vous très attendu face à l'Irlande à l'occasion du Tournoi des 6 Nations. Les hommes de Fabien Galthié doivent à tout prix aller chercher la victoire pour espérer s'imposer dans cette compétition, puisqu'ils se sont déjà inclinés face à l'Angleterre. Pour ce match d'une importance capitale face aux Irlandais, pour le moment invaincus, Antoine Dupont a fait une demande spéciale aux arbitres.

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont était présent ce vendredi en conférence de presse, à la veille d'un match très important dans ce Tournoi des 6 Nations. Fabien Galthié avait déjà donné le ton plus tôt dans la semaine, espérant un arbitrage au niveau pour ce match, car les Irlandais sont réputés pour jouer avec les limites du règlement. Et Antoine Dupont a suivi le mouvement.

Un match crucial pour le XV de France

Tout le monde avait coché la date avant le début du Tournoi des 6 Nations. Mais entre temps, le XV de France a été surpris par l'Angleterre, alors que l'Irlande est pour le moment sur un sans-faute. Samedi, il faudra donc être très solide pour résister aux assauts irlandais. « On devra déjà être maîtres de notre jeu, ne pas faire de fautes, ne pas offrir d’occasions aux Irlandais de venir dans notre camp par des pénalités. On voit tous les matchs de leur défense. Ils arrivent quasiment continuellement à ralentir les rucks adverses, avec des joueurs souvent à la limite. Je pense que c’est travaillé et très bien fait, ils connaissent très bien la règle », assure Antoine Dupont.

Dupont fait une demande aux arbitres

Les hommes de Fabien Galthié devront absolument remporter ce match pour croire à un premier titre depuis le Grand Chelem obtenu en 2022. Pour ce faire, Antoine Dupont a mis le doigt sur un point très important : l'arbitrage. Il espère que des mesures seront prises si des sanctions se méritent. « Ils sont à la limite de se faire pénaliser et ne le sont pas. On devra faire le maximum pour avoir des ballons rapides, et s’ils sont à la faute, on espère, comme l’a dit Fabien, un arbitrage juste. On n’est pas inquiets là-dessus. Ça fait quelques saisons qu’on se joue les titres européens, on se connaît très bien… » insiste-t-il. Comme l'OM, Antoine Dupont réclame un arbitrage très pointilleux.