Antoine Dupont, le «défi immense» à l’étranger !

Battu sur le fil par l’Angleterre, le XV de France a refait le plein de confiance contre l’Italie le 23 février dernier (24-73). Désormais, les hommes de Fabien Galthié ont rendez-vous avec l’Irlande ce samedi. Antoine Dupont et ses coéquipiers sont conscients que battre le XV du Trèfle ne sera pas évident. Les Irlandais restent sur cinq victoires consécutives. Fabien Galthié a d’ailleurs confirmé que vaincre l’Irlande n’allait pas être chose aisée.

«C'est une équipe d'un niveau incroyable»

« J'ai l'impression que depuis 60 matchs que nous sommes là, on n'a pas eu une semaine facile, que ce soit pour challenger les joueurs, pour trouver la bonne stratégie, c'est toujours aussi complexe. Ce match a un enjeu particulier, on en a en tous conscience. Et c'est ce que qu'on souhaite. On va jouer face à la meilleure nation européenne depuis 3-4 ans, une équipe de très haut niveau, qui fait partie des deux meilleures nations du monde. En 31 matchs à domicile depuis 2020, l'Irlande n'en a perdu que deux, contre la France en 2021 et la Nouvelle-Zélande en novembre. Le défi est immense. Mais relever un défi immense, c'est ce qu'on recherche. C'est une équipe d'un niveau incroyable, qui maitrise son rugby, qui est très complémentaire, intelligent, stratégique » a d’abord expliqué le sélectionneur du XV de France en conférence de presse.

«On va puiser sur nos points forts»

« Ils jouent un Grand Chelem, une troisième victoire consécutive dans le Tournoi, ils ont gagné en Afrique du Sud. Ils sont toujours aussi puissants, organisés, même s'ils ont perdu Jonathan Sexton. Le joueur dont vous parlez n'est surtout pas un maillot faible. Je ne vois pas de points faibles. On va puiser sur nos points forts, une dynamique collective » a ensuite ajouté Fabien Galthié.