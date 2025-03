Antoine Dupont, c’est bientôt fini ?

Axel Cornic

Dans le rugby français, il n’y a de la place que pour Antoine Dupont. Il faut dire que le capitaine du XV de France le mérite, puisqu’il est tout bonnement impressionnant, avec un niveau très rarement vu et cela depuis plusieurs années déjà. Mais certains de ses coéquipiers le talonnent et pourraient bien le dépasser dans un avenir plus ou moins proche.

C’est un phénomène qui a débuté il y a près de cinq ans et qui après avoir conquis la France, semble pouvoir s’emparer de toute la planète rugby. Antoine Dupont est irrésistible sur le terrain, avec certains qui assurent qu’après avoir été élu meilleur joueur du monde, il est un candidat crédible pour le titre de meilleur de l’histoire. Mais depuis les Jeux Olympiques de Paris 2024, son aura dépasse également les frontières de son sport, puisqu’il est devenu une véritable marque.

« Derrière Dupont, Bielle-Biarrey et Penaud sont les joueurs les plus 'bankable' du moment »

On ne compte plus les campagnes publicitaires, ni d’ailleurs les magazine qui se l’arrachent pour l’avoir en Une. Mais ses coéquipiers du XV de France ne sont pas en reste ! « Quand on parle médiatisation, Antoine Dupont est au-dessus des autres. Romain Ntamack a perdu du terrain mais va revenir. Derrière Dupont, Bielle-Biarrey et Damian Penaud sont les joueurs les plus 'bankable' du moment" » a déclaré Vincent Chaudel, co-fondateur de l’Observatoire du Sport business, d’après RMC Sport.

« Bielle-Biarrey est jeune, très performant et il ne joue pas au Stade Toulousain »

Et Louis Bielle-Biarrey semble avoir un grand avenir devant lui, avec la possibilité de le voir un jour supplanter Dupont. « Il est jeune, très performant et il ne joue pas au Stade Toulousain. Ça peut paraître un détail mais la superstar à Toulouse, c’est Antoine Dupont et c’est plus dur d’exister derrière lui » a poursuivi Vincent Chaudel. « Sur le terrain, 'LBB' est spectaculaire, sa spécificité avec son casque le rend différent des autres. Il a encore un point faible, c’est sa présence sur les réseaux sociaux (160K abonnés sur instagram contre 500K à Ntamack ou 1,1M à Antoine Dupont) mais il a une grande marge de progression dans le développement de son image ».