Antoine Dupont lâche tout pour Paris, il est aux anges !

Axel Cornic

Déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du rugby français, Antoine Dupont a définitivement explosé l’été dernier, en participant aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Passé à 7, le spécialiste du XV a même ramené la première médaille d’or de l’histoire au rugby tricolore, rivalisant donc avec les stars que sont Teddy Riner ou encore Léon Marchand.

Il y a quelques années encore, on pouvait croiser des gens qui ne le connaissaient pas du tout. Mais impossible désormais de passer à coté du phénomène Antoine Dupont, qui emporte tout sur son passage. Car le Rugbyman de 28 ans n’est plus seulement une icône de sa discipline, puisqu’il est devenu l’un des visages les plus connus du sport français dans le monde entier.

« C’était déjà une star dans le rugby et maintenant, c’est devenu une star dans le sport en général »

En déplacement à Toulouse, la Ministre des sports a confirmé cette explosion Dupont, qu’on n’arrete plus depuis la fin des JO de Paris 2024. « Dupont, on l’adore ! C’était déjà une star dans le rugby et maintenant, c’est devenu une star dans le sport en général » a expliqué Marie Basarcq, dans un entretien accordé à La Dépêche du Midi. « D’ailleurs, il a découvert le monde olympique avec un immense bonheur et je crois qu’il a été totalement enthousiasmé ».

« Il avait du mal à quitter les Jeux olympiques »

Un monde qui semble l’avoir séduit, puisqu’Antoine Dupont aurait eu du mal à quitter Paris et son ambiance olympique ! « J’avais l’occasion d’en discuter avec lui pendant les Jeux. Il avait du mal à quitter les Jeux olympiques » a confié la Ministre des sports, qui va assister ce vendredi au match de Ligue 1 entre le TFC et l’AS Monaco. « Je crois qu’aujourd’hui, c’est un ambassadeur extraordinaire du sport. Vraiment, il a un rôle modèle incroyable auprès de notre jeunesse. Vraiment, Antoine Dupont, c’est la superstar. Mais à Toulouse, vous n’êtes pas en reste avec Marchand également ».