Le pire pour Antoine Dupont, la durée de son absence révélée

Le pire est confirmé pour Antoine Dupont, qui a annoncé au lendemain de la victoire des Bleus en Irlande souffrir d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Contacté par RMC, le médecin Roger Rua annonce que la star des Bleus ne sera pas de retour avant six à huit mois, après une opération.

Si le XV de France a gagné en Irlande samedi, Fabien Galthié a perdu Antoine Dupont, et pour de longs mois. « Le cœur est encore plus douloureux que le genou au moment de devoir abandonner les copains avant la dernière marche, a confié ce dimanche sur Instagram la star des Bleus, sorti sur blessure peu avant la demi-heure de jeu. Je suis fier de ce que nous avons accompli hier et de toutes mes forces avec vous, vous allez le faire. Rupture des ligaments croisés. C’est le début d’un nouveau défi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois sur les terrains ».

Antoine Dupont va se faire opérer

Un verdict qui ne laisse aucun doute pour la suite. « La cicatrisation d'un ligament croisé n'est pas efficace. La seule façon de redonner sa stabilité à 100% à un genou c'est de l'opérer et de faire une plastie, explique le docteur Roger Rua, médecin du sport, interrogé par RMC. On va aller chercher des tendons de muscles autour du genou, notamment des ischio-jambiers. On va prendre une partie du tendon, le découper puis le réinsérer à l'intérieur du genou en faisant des trous avec une perceuse au niveau du tibia et du fémur pour pouvoir arrimer le bout de tendon qu'on a pris et installer une tension. »

« On ne le laissera pas reprendre sur un terrain avant six à huit mois »

Antoine Dupont sera absent d'un terrain jusqu'à la mi-septembre, dans le meilleur des scénarios selon Roger Rua : « J'ai déjà vu des sportifs revenir à six mois mais il faut une super rééducation et une volonté d'acier de revenir. C'est compliqué une fois que vous avez passé le cap de la sidération chirurgicale, même pour un sportif de haut-niveau. Il y a des examens qui permettent de mesurer la stabilité du genou et donc on ne le laissera pas reprendre sur un terrain avant six à huit mois. (…) Il est en bonne santé et bien musclé. La récupération sera donc forcément plus rapide que pour une personne lambda. Malheureusement, il y a un temps incompressible qui est celui de la cicatrisation des plaies opératoires et surtout de la plastie ligamentaire. Cette dernière prend trois à quatre semaines minimum. Et ensuite on peut commencer la rééducation fonctionnelle. Le but pour les sportifs de haut-niveau, c'est d'être pris en charge immédiatement. Dès aujourd'hui, il a dû être pris en charge pour anticiper la perte d'efficacité des muscles. Si on attend plusieurs semaines pour l'opérer, il va y'avoir une perte musculaire qui va être difficile à rattraper après l'opération. Le but est d'entretenir la musculature pour que l'opération se passe au mieux. » L'Equipe explique dans ses colonnes du jour que le Toulousain ne rejouera pas de match avant novembre prochain.