Antoine Dupont : Le PSG cartonne sans Mbappé, l’exemple à suivre pour le XV de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malheureusement, le XV de France a certainement perdu Antoine Dupont pour plusieurs mois à la suite de sa blessure au genou contre l’Irlande. Une énorme perte pour Fabien Galthié, privé de son capitaine et du meilleur joueur du monde. Se passer de Dupont ne sera pas simple, mais cela ne sera pour autant pas impossible. C’est ainsi qu’un parallèle entre le XV de France et le PSG a été fait. Explications.

Ce samedi, le XV de France l’a emporté en Irlande, faisant ainsi un pas vers la victoire du Tournoi des VI Nations. Problème : les Bleus ont certainement perdu Antoine Dupont pour plusieurs mois. En effet, le demi de mêlée de Fabien Galthié est sorti, touché au genou, et une rupture des ligaments croisés a été confirmée. Dupont devrait alors en avoir plus plusieurs mois et le XV de France devra ainsi se passer de son capitaine et meilleur joueur pendant cette période. Mais aux yeux de Jean-Baptiste Elissalde, ce n’est pas insurmontable.

XV de France - Antoine Dupont : Son remplaçant jubile !

➡️ https://t.co/3C9nt3QITb pic.twitter.com/OtOGzGhzwS — le10sport (@le10sport) March 9, 2025

Le XV de France orphelin d’Antoine Dupont

Ancien demi de mêlée du XV de France, Jean-Baptiste Elissalde a réagi au micro de RMC à la blessure d’Antoine Dupont. S’il regrette l’absence du Toulousain, il est loin de s’inquiéter. C’est ainsi qu’Elissalde a fait un parallèle avec le PSG, qui excelle aujourd’hui après avoir perdu ses stars et notamment Kylian Mbappé parti l’été dernier : « Depuis la fin Tournoi l’année dernière, moi je vois une évolution. J’ai toujours été positif dans mes chroniques à ce que je vois, où ils veulent en venir, dans l’articulation du jeu, en utilisant différents systèmes. On a vu que la semaine dernière, ils étaient plutôt passés par le 10 en Italie pour écarter la défense et revenir dans le fermé. Là, ils ont joué plus dans l’axe, ils ont mis plus d’avant autour d’Antoine au début et encore plus autour de Lucu en seconde partie de match. J'ai l’impression que c’est peut-être une chose positive. C’est très négatif de voir Antoine Dupont se blesser, c’est le capitaine, le meilleur joueur de l’équipe. Mais sur la responsabilité de Lucu en deuxième mi-temps et qu'il aura dans les prochains mois, je pense que l’équipe de France performera tout autant ».

« En perdant ses stars, le PSG a réussi à trouver un collectif »

« Tu perds quelques pourcentages de performance car tu perds le meilleur joueur du monde mais un peu à l’image du PSG, en perdant ses stars, il a réussi à trouver un collectif qui arrive à performer même sans grandes stars. Le XV de France en est là », a-t-il poursuivi. A voir si le XV de France suivra la même trajectoire que le PSG sans ses stars, le club de la capitale faisant actuellement forte impression en Europe alors qu’on s’inquiétait de ce que ça donnerait sans Kylian Mbappé.