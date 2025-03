Antoine Dupont : L’Irlande sort du silence après la catastrophe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au-delà de la victoire du XV de France, ce qu’on retient du match des joueurs de Fabien Galthié en Irlande, c’est la blessure d’Antoine Dupont. Ce dernier semble être gravement touché au genou et on redoute le pire pour le demi de mêlée français. Tout le monde ne parle que de ça et Simon Easterby, sélectionneur irlandais, a à son tour commenté le cas Dupont.

Possiblement victime d’une rupture des ligaments croisés, Antoine Dupont pourrait être éloigné des terrains pendant un moment. Un coup dur pour le XV de France et le Stade Toulousain. De quoi mettre en colère Fabien Galthié. En effet, après la rencontre face à l’Irlande, le sélectionneur des Bleus s’est énervé : « Pour Antoine, c’est une suspicion d’une blessure assez grave au genou. Antoine souffre. On a cité Beirne et Porter devant la commission ». Côté français, on estime qu’Antoine Dupont a clairement été ciblé, mais au sein du XV du Trèfle, le discours est différent.

« Je pense que c’est un incident de jeu »

Sélectionneur de l’Irlande, Simon Easterby a réagi à la blessure d’Antoine Dupont. Et pour lui, rapporté par Rugbyrama, c’est davantage un coup du sort dont a été victime le demi de mêlée du XV de France : « Je pense que c’est un incident de jeu. Tadhg a déblayé un joueur qui était devant Antoine Dupont et le choc a eu lieu à la suite de ça. Malheureusement, c’est arrivé. Les joueurs ont conscience désormais du fait qu’ils ne doivent pas intervenir sur les membres inférieurs de l’adversaire qui peut créer ce genre de blessure. Mais ce n’était pas le cas aujourd’hui. Il a juste sécurisé son propre ballon et n’a pas voulu blesser Dupont. Il a juste heurté un gars qui était déjà sur Dupont, c’est le genre de choses qui arrivent, hélas ».

« La blessure d’Antoine, ça a glacé un peu l’équipe »

Perdre Antoine Dupont n’aura donc pas empêché le XV de France de gagner en Irlande. Cependant cette blessure a marqué plus d’un joueur de Fabien Galthié. En effet, Anthony Jelonch, proche de Dupont, a confié : « La blessure d’Antoine, ça a glacé un peu l’équipe. On était en colère aussi, ça nous a servis ». De son côté, Grégory Alldritt a lui expliqué : « Quand, dans le vestiaire, on voit son pote comme ça, ça prend aux tripes. C’est même encore compliqué d’en parler maintenant. Mais ça a donné un peu d’essence pour la suite ».