«Ça prend aux tripes», Dupont lui a glaçé le sang !

Le XV de France aurait pu faire la fête ce samedi soir après la belle victoire infligée à l'Irlande, grande nation concurrente dans ce Tournoi des 6 nations. Les Bleus s'offrent une occasion en or de gagner la compétition face à l'Ecosse la semaine prochaine, mais il faudra certainement faire sans Antoine Dupont, gravement touché au genou contre le XV du Trèfle. D'ailleurs la blessure du capitaine a touché tout le vestiaire.

Touché dans un ruck à la 29ème minute du match, Antoine Dupont a dû rejoindre les vestiaires en boîtant, pris par la douleur. L'inquiétude est très vite montée dans le clan français puisqu'à ce moment-là du match, l'Irlande était encore loin d'être battue. Heureusement, les coéquipiers du Toulousain se sont vite remobilisés pour aller chercher la victoire.

Antoine Dupont : L’annonce qui laisse craindre le pire

Le XV de France revanchard

Voir son capitaine sortir sur blessure aurait pu déstabiliser le XV de France. Heureusement pour Antoine Dupont, ils se sont servis de cette péripétie pour se motiver un peu plus dans les moments difficiles. « La blessure d’Antoine, ça a glacé un peu l’équipe. On était en colère aussi, ça nous a servis » déclare Anthony Jelonch, qui est aussi un ami d'enfance du capitaine des Bleus d'après des propos rapportés par Le Parisien. « Quand, dans le vestiaire, on voit son pote comme ça, ça prend aux tripes. C’est même encore compliqué d’en parler maintenant. Mais ça a donné un peu d’essence pour la suite » poursuit Grégory Alldritt, qui a récupéré le brassard de capitaine.

« On va gagner pour Antoine »

Les Bleus devaient absolument s'imposer sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin pour espérer gagner le Tournoi des 6 Nations et ils l'ont fait avec la manière même s'ils devront certainement se passer de leur capitaine pour le dernier match. « Greg a pris la parole, il l’a dit tout de suite : on va gagner pour Antoine » confie Peato Mauvaka à propos de la mi-temps. « Un mélange de force collective, de bonnes vibrations et de colère » souligne Fabien Galthié après la rencontre. Antoine Dupont, lui, redoute une rupture des ligaments croisés.