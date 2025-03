Le XV de France perd Dupont, le verdict tombe !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi, le XV de France a réussi à dominer l'Irlande pour prendre la tête du Tournoi des 6 Nations et croire en ses chances d'un nouveau titre dans cette compétition. Mais le match a été marqué par la sortie prématurée d'Antoine Dupont sur blessure, touché au genou droit. Si les premiers examens ne sont pas encore tombés, la suspicion de déchirure de ligaments croisés est présente.

Obligé de sortir à la 29ème minute de match, et d'être remplacé par Maxime Lucu, Antoine Dupont a quitté le terrain en boîtant. Il aurait été aperçu en larmes dans les vestiaires. Le capitaine des Bleus trahissait une vive douleur, et forcément l'inquiétude est montée très vite dans le clan tricolore. Fabien Galthié n'était pas vraiment rassurant en conférence de presse.

Terrible nouvelle pour Dupont ?

Déjà victime d'une déchirure du ligament croisé au même genou face au même adversaire en 2018, Antoine Dupont pourrait revivre la même histoire. Le rugbyman français est sorti en souffrance, et malheureusement, Fabien Galthié n'avait pas forcément de bonnes nouvelles à donner, n'hésit à exprimer sa colère. « Quelles sont les nouvelles pour Antoine Dupont ? Pour Antoine, c’est une suspicion d’une blessure assez grave au genou. Antoine souffre. On a cité (les joueurs irlandais) Beirne et Porter devant la commission. Pour Pierre-Louis Barassi aussi. (Le centre français) n’a pas répondu favorablement au protocole. On a cité un joueur aussi, Nash. Il y a des images. Nos joueurs ne rentrent pas, les autres ne sortent pas. Sur cette question-là, on est en colère. On les a cités, c’est normal. On veut protéger nos joueurs. La commission doit étudier ces gestes. Ni Antoine, ni Pierre-Louis ne sont rentrés, l’un sur un nettoyage, l’autre sur un choc tête conte tête. Il y a de la colère » s'emporte-t-il.

Une victoire obtenue dans la douleur

L'objectif du XV de France était de gagner face à l'Irlande pour se donner toutes les chances de remporter le Tournoi. Sans Antoine Dupont, les Bleus ont réussi à résister, et à déboulonner leurs adversaires malgré cette mauvaise nouvelle. « Que vous êtes vous dit à la mi-temps ? Il y a des choses qui doivent rester dans les vestiaires, je ne vais pas tout raconter. Mais il y avait un mélange de force collective, de bonnes vibrations liées à une ambition collective, et de la colère. Un peu de tout ça, avec aussi une grande confiance dans les hommes, de la force et de l’ambition », a ajouté Fabien Galthié.