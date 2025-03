XV de France : «Il souffre», c'est la panique pour Dupont !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi, le XV de France avait un match d'une importance capitale à jouer dans ce Tournoi des 6 Nations 2025. Les Bleus n'avaient pas le droit à l'erreur après leur défaite face à l'Angleterre. Et contre des Irlandais invaincus, ils ont réussi à décrocher une belle victoire (42-27) à Dublin, leur permettant de se relancer pour le titre. Mais une mauvaise nouvelle a gâché la fête, puisqu'Antoine Dupont est sorti sur blessure, et les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes.

Touché au genou droit, Antoine Dupont a dû quitter la pelouse à la 29ème minute de jeu lors du match face à l'Irlande. Il est sorti en boitant, et son visage trahissait la douleur qu'il ressentait. Malgré la victoire (27-42), c'est un sentiment d'inquiétude qui domine du côté du XV de France. Interrogé après le coup de sifflet final, Fabien Galthié a apporté quelques précisions.

Antoine Dupont : L’annonce qui laisse craindre le pire

Antoine Dupont est en souffrance

Touché dans un ruck et contraint de laisser sa place à Maxime Lucu, Antoine Dupont a montré des signes inquiétants. Et Fabien Galthié ne s'est pas montré rassurant après le match. « On avait mal pour lui. Sur le geste, qui est à mon avis répréhensible, il y a les moyens d'étudier et regarder ce geste. On a eu très mal pour lui, et on a mal pour lui aujourd'hui. Il souffre, on souffre avec lui », commente le sélectionneur du XV de France au micro de France 2. On redoute une blessure assez grave.

Dupont : Un mauvais souvenir qui refait surface

En 2018, Antoine Dupont avait déjà été victime d'une rupture des ligaments croisés sur ce genou droit face à l'Irlande. Les premiers examens devraient arriver rapidement, mais il faut déjà se préparer à jouer éventuellement le dernier match du Tournoi sans le capitaine. Avec la victoire écrasante contre les Irlandais, les Bleus ont repris la tête du classement.