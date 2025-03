XV de France - Antoine Dupont : Son remplaçant jubile !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le XV de France s’est imposé en Irlande (27-42), mais il y a une grosse ombre au tableau. En effet, Antoine Dupont semble s’être gravement blessé au genou. Alors qu’on craint le pire pour le Toulousain, Maxime Lucu a pris la relève face aux Irlandais. Et après la rencontre, le demi de mêlée de l’UBB était très heureux.

Tout le monde retient son souffle, mais ce samedi, après la rencontre face à l’Irlande, le pessimisme était de mise concernant l’état d’Antoine Dupont. Sorti sur blessure, le demi de mêlée du XV de France se plaignait gravement du genou et une rupture des ligaments croisés est redoutée pour le capitaine des Bleus. Face au XV du Trèfle, Maxime Lucu a donc dû prendre le relais et il l’a fait à merveille. Le numéro 9 de l’UBB a impressionné, lui qui a donc profité du malheur d’Antoine Dupont.

« On est désormais en position de gagner un titre »

Et après la victoire du XV de France en Irlande, Maxime Lucu était très heureux. Rapporté par Le Figaro, le remplaçant d’Antoine Dupont a fait savoir : « Il y avait énormément de tension, énormément de concentration. On savait qu’on jouait une très, très grosse équipe d’Irlande et qu’il fallait, pour espérer la battre, une stratégie claire et, surtout, les petits détails qui nous ont manqué en Angleterre. On l’a préparé pour réaliser un match comme celui-là. De là à dire qu’on allait gagner aussi largement, je ne pense pas… Mais on s’était donné les moyens de les mettre à mal, d’exploiter leurs failles, même si elles étaient minces. On a appuyé dessus et on a fait un match d’équipe, un match de groupe. Et ça faisait longtemps qu’on n’en avait pas fait un. (…) On est désormais en position de gagner un titre samedi prochain. Ça change énormément parce que, depuis le début du mandat de Fabien (Galthié) en 2020 , on n’a gagné que le Grand Chelem 2022. On savait que ce match face à l’Irlande nous permettrait de rester dans la course au titre. On ne l’a pas encore gagné mais, dans l’état d’esprit, dans la capacité à être en groupe, on a montré énormément. Donc, maintenant, il faut le valider samedi prochain. Un titre ferait énormément de bien au groupe, à l’équipe de France, après tout ce qu’on a vécu de difficile depuis la Coupe du Monde ».

« Je pensais que c’était juste un coup »

Brillant face à l’Irlande, Maxime Lucu a donc profité de la blessure d’Antoine Dupont. Et à propos du malheur de son coéquipier du XV de France, il a expliqué : « Je suis rentré prématurément, donc je n’ai pas eu le temps de me poser trop de questions. Au début, connaissant Antoine qui est une force de la nature, qui prend beaucoup de coups de par son jeu, je pensais que c’était juste un coup... Je me suis dit «bon, maintenant, c’est parti, donne-toi à fond». J’avais préparé ce match toute la semaine, parce que j’étais le seul trois-quarts remplaçant. Il faut se préparer différemment en sachant que tu peux rentrer à n’importe quel poste et à n’importe quel moment. D’avoir travaillé mentalement là-dessus durant la semaine, ça m’a aidé ».