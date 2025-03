Dupont : «Déloyal», il dénonce un coup bas !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pour son quatrième match dans ce Tournoi des 6 Nations, le XV de France n'avait pas d'autre choix que de remporter ce choc face à l'Irlande pour espérer remporter la compétition. Les Bleus ont bien travaillé pour arracher une belle victoire (42-27), mais la rencontre a été marquée par la sortie d'Antoine Dupont, touché au genou. Le comportement des joueurs irlandais a été pointé du doigt, et il est possible que le capitaine des Bleus ait été ciblé un peu trop violemment.

En conférence de presse, Fabien Galthié n'a pas hésité à parler du comportement des joueurs irlandais et il a fait savoir que le XV de France a pris des précautions pour de potentielles sanctions. En regardant les images, de nombreux observateurs estiment que le geste du deuxième ligne irlandais Tadhg Beirne aurait dû être sanctionné.

Antoine Dupont : L’annonce qui laisse craindre le pire

➡️ https://t.co/FyWHiSCMNK pic.twitter.com/AGmMdxBted — le10sport (@le10sport) March 8, 2025

Dupont pris pour cible ?

Alors que l'on craint du côté français une rupture des ligaments croisés du genou droit, où il a déjà subi la même blessure en 2018, cette mauvaise nouvelle aurait pu être évitée si les joueurs irlandais avaient été un peu plus soignés dans leurs gestes. « Je ne le vois pas utiliser les bras et j’ai le sentiment que ce n’est pas un déblayage qui permet d’enlever un gratteur. C’est du jeu déloyal pour moi, qui plus est avec les directives de la saison. Déblayer, c’est utiliser les deux bras, et non l’épaule fermée » commente Alexandre Ruiz, ancien arbitre international, aujourd’hui manager de Soyaux-Angoulême, pour Le Parisien.

De nouvelles règles pas respectées ?

Touché dans un ruck, une phase de jeu où les membres inférieurs des joueurs sont mis à rude épreuve, Antoine Dupont n'a pas vu l'arbitre de la rencontre estimer que le geste reçu méritait un carton. World Rugby, la fédération internationale, a établi de nouvelles règles l'an dernier concernant ce point. « Un joueur peut déblayer le gratteur pour l’extraire de la zone de plaquage en le repoussant (y compris en saisissant le genou/la jambe), mais il ne doit pas tirer, tordre ou provoquer une torsion d’une partie du corps d’un adversaire. Un joueur ne doit pas laisser tomber tout son poids sur un adversaire ou cibler les membres inférieurs d’un adversaire » peut-on lire dans les textes.