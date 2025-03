Dupont : «En colère», il dépose une plainte !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi face à l'Irlande, Antoine Dupont a été obligé de quitter le terrain au bout d'une petite demi-heure de jeu, à la suite d'un ruck où il a été touché au genou droit. Le capitaine des Bleus n'a pas pu cacher la douleur ressentie sur le moment, et dans le clan français, on s'attend déjà au pire. Mais c'est surtout les gestes des joueurs irlandais qui sont pointés du doigt par Fabien Galthié, n'ayant hésité à prendre des mesures.

Au vu de son statut, Antoine Dupont est évidemment la figure principale du XV de France depuis des années, et il était peut-être la cible à éliminer du côté des Irlandais. Depuis la blessure du capitaine des Bleus, de nombreux observateurs se posent des questions sur le rôle que certains joueurs ont joué dans sa blessure. A commencer par Fabien Galthié, qui n'a pas hésité à porter réclamation.

Antoine Dupont : L’annonce qui laisse craindre le pire

➡️ https://t.co/FyWHiSCMNK pic.twitter.com/AGmMdxBted — le10sport (@le10sport) March 8, 2025

Dupont et Galthié avaient prévenu

En prenant tous les deux la parole, réclamant un arbitrage au niveau pour cette rencontre d'une importance capitale, Fabien Galthié et Antoine Dupont avaient lancé l'alerte en avertissant que les Irlandais sont souvent à la limite du règlement. Le sélectionneur du XV de France a annoncé qu'il avait pris les devants pour que les responsables de la blessure d'Antoine Dupont soient potentiellement punis. « Quelles sont les nouvelles pour Antoine Dupont ? Pour Antoine, c’est une suspicion d’une blessure assez grave au genou. Antoine souffre. On a cité (les joueurs irlandais) Beirne et Porter devant la commission. Pour Pierre-Louis Barassi aussi. (Le centre français) n’a pas répondu favorablement au protocole. On a cité un joueur aussi, Nash. Il y a des images », lance Fabien Galthié en conférence de presse.

Dupont pris pour cible ?

Très remonté et inquiet de l'état du genou d'Antoine Dupont, Fabien Galthié espère obtenir des réponses. « Nos joueurs ne rentrent pas, les autres ne sortent pas. Sur cette question-là, on est en colère. On les a cités, c’est normal. On veut protéger nos joueurs. La commission doit étudier ces gestes. Ni Antoine, ni Pierre-Louis ne sont rentrés, l’un sur un nettoyage, l’autre sur un choc tête conte tête. Il y a de la colère. Que vous êtes vous dit à la mi-temps ? Il y a des choses qui doivent rester dans les vestiaires, je ne vais pas tout raconter. Mais il y avait un mélange de force collective, de bonnes vibrations liées à une ambition collective, et de la colère. Un peu de tout ça, avec aussi une grande confiance dans les hommes, de la force et de l’ambition » ajoute-t-il.