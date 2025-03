Antoine Dupont va revivre son pire cauchemar ?

Axel Cornic

Le XV de France s’apprête à relever l’un des plus gros défis de sa saison, avec le déplacement à Dublin pour y affronter l’Irlande en cette 4e et avant-dernière journée du 6 Nations 2025. Les doubles champions en titre attendent Antoine Dupont et les Bleus de pied ferme, avec un plan bien ficelé en tête.

Si la défaite en Angleterre a brisé les rêves de Grand Chelem, le XV de France peut toujours remporter le Tournoi des 6 Nations. Les hommes de Fabien Galthié vont toutefois devoir s’imposer sur la pelouse de l’Aviva Stadium de Dublin ce samedi, ce qui n’est plus arrivé depuis février 2021. Pire, l’Irlande reste sur deux victoires consécutives face à la France...

« L'Irlande va faire un copier-coller du match de l'Afrique du Sud pendant la Coupe du Monde »

Pour poursuivre cette série de victoires, le XV du Trèfle pourrait bien s’inspirer de l’un des pires ennemis d’Antoine Dupont et des Français. « Je pense que l'Irlande ne va pas trop se casser la tête pour trouver une faille dans le jeu de l'équipe de France. L'Irlande va peut-être faire un copier-coller du match de l'Afrique du Sud pendant la Coupe du Monde » a confié James Coughlan pour Rugbyrama, faisant clairement référence au quart de finale de la dernière Coupe du monde entre le XV de France et l’Afrique du Sud (28-29).

L’Irlande veut prendre la France dans les airs

« Ils ont vu que Damian Penaud était de de retour. Jamison Gibson-Park va peut-être soulager Prendegast » a poursuivi l’actuel directeur sportif du Biarritz Olympique, qui a notamment porté les couleurs du Munster dans sa carrière de joueur. « Il va prendre la responsabilité du jeu au pied et faire des chandelles dans les couloirs. Surtout avec la nouvelle règle, il n'y a plus d'escorts comme avant, ça fluidifie le combat aérien ». On se souvient que lors de ce terrible match, l’Afrique du Sud avait justement abusé du jeu au pied, pour se nourrir des erreurs françaises.