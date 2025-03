Antoine Dupont, le scandale est confirmé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, la victoire du XV de France en Irlande a été reléguée au second plan. En effet, on ne parle que d’une chose : la grave blessure au genou d’Antoine Dupont. Et ce qui fait polémique c’est le caractère intentionnel du joueur du XV du Trèfle qui pourrait avoir délibérément visé la star française. Si les Irlandais s’en défendent, chez les Français, le scandale prend de plus en plus d’ampleur.

Antoine Dupont a-t-il été blessé intentionnellement par l’Irlandais ? Les images laissent place au doute, mais pour Fabien Galthié, il n’y en a pas. D’ailleurs, le sélectionneur du XV de France était très remonté après le match, lâchant : « Pour Antoine, c’est une suspicion d’une blessure assez grave au genou. Antoine souffre. On a cité Beirne et Porter devant la commission ». Mais voilà que pour le sélectionneur irlandais, il n’y aurait aucun caractère intentionnel sur la blessure d’Antoine Dupont. « Je pense que c’est un incident de jeu. Tadhg a déblayé un joueur qui était devant Antoine Dupont et le choc a eu lieu à la suite de ça. Malheureusement, c’est arrivé. Les joueurs ont conscience désormais du fait qu’ils ne doivent pas intervenir sur les membres inférieurs de l’adversaire qui peut créer ce genre de blessure. Mais ce n’était pas le cas aujourd’hui », a fait savoir Simon Easterby.

« Dupont est le meilleur joueur du monde, il faut qu’il soit protégé »

Chaque camp se défend donc à propos de la blessure d’Antoine Dupont. Mais du côté français, on crie à nouveau au scandale. Et c’est Cédric Heymans qui en a rajouté une couche au micro de RMC ce dimanche. L’ancien joueur du XV de France a ainsi balancé : « Devant ma télé, j’ai d’abord pensé à une blessure involontaire. Mais plus je vois les images, plus je vois cet Irlandais venir se coucher sur le genou de Dupont. On ne peut pas laisser passer ça. Dupont est le meilleur joueur du monde, il faut qu’il soit protégé. Comme tous les autres joueurs de toutes les nations. Honnêtement, ce n’est pas compliqué dans cette zone de ruck d'aller coincer un genou. C’est pour ça qu’on a mis toutes ces règles pour protéger les joueurs. J’espère qu’un joueur ne pense pas à péter un genou mais ça peut arriver ».

« Peut-être que son geste n’est pas très bon, mais… »

Ancien sélectionneur du XV de France, Philippe Saint-André s’est lui voulu plus nuancé après la blessure d’Antoine Dupont. « Je comprends que les Bleus soient énervés. Mais quand tu regardes vraiment les images, on voit ce joueur qui vient pour nettoyer. Peut-être que son geste n’est pas très bon, mais il est déséquilibré par son pilier gauche. Il est impacté par son pilier. Je suis d’accord qu’il peut et qu’il doit prendre carton rouge mais ce n’est pas intentionnel. Avec la règle, il doit prendre rouge. Mais c’est l’impact du pilier sur lui qui le fait vriller », a-t-il expliqué.