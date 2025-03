Antoine Dupont - XV de France : Il annonce déjà son retour !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés samedi lors du choc entre l'Irlande et le XV de France, Antoine Dupont va louper les prochains mois de compétition avec le Stade Toulousain et les Bleus. Une rechute pour la star du rugby tricolore qui avait déjà subi une blessure similaire en 2018, et le médecin Jean-Baptiste Grisoli annonce déjà son futur retour au plus haut niveau.

« Rupture des ligaments croisés. C'est le début d'un nouveau défi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois sur les terrains ». Voilà le message publié par Antoine Dupont dimanche sur ses réseaux sociaux, confirmant donc le pire quant à sa blessure contractée 24h auparavant avec le XV de France sur la pelouse de l'Irlande (victoire 27-42). Il faut dire que la malédiction se répète pour demi de mêlée du Stade Toulousain : en février 2018, il s'était déjà rompu le ligament croisé antérieur du genou droit, dans un match contre... Irlande ! Et à cette époque déjà, il s'agissait d'un match du Tournoi des 6 Nations.

« Il reviendra »

Jean-Baptiste Grisoli, ancien médecin de Toulon et du XV de France, s'est livré dans les colonnes de L'EQUIPE sur cette rechute pour Antoine Dupont et annonce d'ores et déjà son retour en force après sa rééducation : « On redoute toujours la re-blessure. Le problème, c'est qu'au niveau technique de réparation, on n'a pas beaucoup de tendons à prélever sur un genou. Là, il va falloir réopérer au même endroit. Mais Antoine est un bel athlète qui n'est pas en fin de carrière. Il reviendra. L'âge importe peu. Ça aurait été plus embêtant pour un pilier en surpoids », explique-t-il.

Un programme chargé pour Dupont

« Dans les prochains jours, il va rencontrer son équipe médicale et décider de la technique chirurgicale. En gros, il aura six semaines un peu compliquées avant d'entamer un cycle de renforcement. Ensuite, après trois mois, il fera un premier test de force musculaire pour voir où il en est. À quatre mois, il commencera à travailler l'explosivité, et à six mois, il pourra envisager de combiner préparation physique et aptitudes au rugby », poursuit Jean-Baptiste Grisoli. Le ton est donné, et la star du XV de France va donc devoir batailler pour revenir au plus haut niveau.