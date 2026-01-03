Antoine Dupont : Le plan à 3 qui le fait saliver !

Axel Cornic

Avec la méforme de Romain Ntamack, les veux débats concernant le poste d’ouvreur du XV de France ont repris de plus belle. Il faut dire que pendant qu’il galère avec le Stade Toulousain, un certain Matthieu Jalibert enchaine les prestations impressionnantes avec l’UBB, ce qui pousse certains à réclamer son retour.

Ce n’est pas un sujet nouveau. Il y a plusieurs années déjà, lors du début du mandat de Fabien Galthié, on se mettait à rêver d’une ligne d’attaque incroyable avec Antoine Dupont en 9, Matthieu Jalibert en 10 et Romain Ntamack en 12. Ça a été testé, mais finalement c’est l’ouvreur toulousain qui a pris l’avantage, reléguant son homologue bordelais au simple rôle de doublure.

« J’aimerais voir Jalibert, Ntamack et Dupont sur le terrain ! » La situation s’est pourtant inversée récemment et Cédric Heymans, a réclamé le retour de cette triplette formée par Dupont, Jalibert et Ntamack. « J’aimerais voir Jalibert, Ntamack et Dupont sur le terrain ! Jalibert marche sur l’eau en ce moment, pourquoi donc nous priver d’un talent qui nous régale week-end après week-end en Top 14 et en Champions Cup » a expliqué l’ancien ailier du Stade Toulousain ainsi que du XV de France, sur RMC.