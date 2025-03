Antoine Dupont : Sa blessure va coûter cher !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce qu'on redoutait est finalement arrivé pour Antoine Dupont. Ce dimanche, au lendemain de sa sortie face à l'Irlande, le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain a confirmé la rutpure des ligaments croisés. Par conséquent, le Français en a pour plusieurs mois d'indisponibilité. Cette absence de Dupont est bien évidemment un coup dur sportif, mais voilà que ça irait même plomberait même l'aspect économique pour le Stade Toulousain.

Touché au genou, Antoine Dupont grimaçait au moment de sortir face à l'Irlande. On craignait alors le pire et le résultat des examens était très attendu. C'est le joueur du XV de France en personne qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux et ça n'a clairement pas été une bonne nouvelle. En effet, ce dimanche, Antoine Dupont faisait savoir : « Le coeur est encore plus douloureux que le genou au moment de devoir abandonner les copains avant la dernière marche. Je suis fier de ce que nous avons accompli hier et de toutes mes forces avec vous, vous allez le fait. Rupture des ligaments croisés. C’est le début d’un nouveau défi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois sur les terrains ».

Un préjudice financier ?

Le XV de France mais surtout le Stade Toulousain vont devoir faire sans Antoine Dupont pour plusieurs mois. Une absence bien évidemment préjudiciable sur le plan sportif. Mais voilà que pour le club de Top 14, ça pourrait également avoir des répercussions financières. En effet, pour France Info, Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, a confié : « Personne n’est irremplaçable, mais c’est plus compliqué de remplacer Antoine Dupont qu’un autre. Les assurances ont fait un travail remarquable sur les dernières années. Ce n’est jamais assez parce que le préjudice pendant une phase finale est plus important que d’à d’autres moments de l’année. Il y a la partie financière mais il y a surtout le mode de jeu que l’on peut avoir avec ce type de joueurs ».

« Il peut revenir au plus haut niveau »

Rendez-vous donc maintenant dans plusieurs mois pour revoir Antoine Dupont sur les terrains. Et le président du Stade Toulousain n'a aucun doute sur le retour au top du Français après sa blessure. « Bien sûr qu’il peut revenir au plus haut niveau. C’est un joueur sérieux et engagé. Avec le staff médical du XV de France et celui du Stade Toulousain, on va prévoir tout ce qui est le mieux pour lui », a assuré Didier Lacroix.