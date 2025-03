Antoine Dupont, l'incroyable retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La brillante victoire en Irlande samedi a quelque peu été gâchée par la grave blessure d'Antoine Dupont. Le capitaine du XV de France a effectivement subi une rupture des ligaments croisés du genou droit qui devrait le tenir éloigné des terrains plusieurs mois. Un terrible coup dur pour le joueur du Stade Toulousain, mais Sofiane Guitoune, qui a connu deux fois cette blessure, assure qu'Antoine Dupont reviendra plus fort.

Samedi, le XV de France s'est imposé en Irlande et se place désormais comme le grand favori pour la victoire finale dans le Tournoi des VI Nations, privant également les Irlandais du Grand Chelem. Cependant, la blessure d'Antoine Dupont est venu gâché la fête. « Rupture des ligaments croisés. C'est le début d'un nouveau défi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois sur les terrains », a révélé le capitaine des Bleus sur son compte Instagram. C'est la seconde fois qu'il est victime d'une telle blessure après celle subie en février 2018 au même genou. Par conséquent, cela pourrait être très inquiétant pour la suite de la carrière d'Antoine Dupont, mais Sofiane Guitoune, qui a lui aussi connu deux ruptures des ligaments d'un genou en 2012 puis en 2021, tient un discours très rassurant, promettant même que le demi-de-mêlée du Stade Toulousain reviendra plus fort.

«Je ne suis pas trop inquiet pour Antoine»

« J'avais trouvé ça plus facile la deuxième fois. Parce que je savais à l'avance ce que j'allais faire, avec qui j'allais bosser, les périodes où je n'avais pas intérêt à faire n'importe quoi, etc. En ce sens, je ne suis pas trop inquiet pour Antoine. Une fois qu'il se sera fait opérer, il ira de l'avant comme il sait si bien le faire, se fixera d'abord l'objectif de remarcher normalement, puis de recourir et ainsi de suite. En fait, il aura des caps à franchir durant ses sept ou huit mois de convalescence, jusqu'au jour où il se posera autour d'une table avec le docteur du club, le chirurgien et l'entraîneur pour fixer le jour de son retour à la compétition », lâche-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.

«Quand il reviendra, il sera encore meilleur»

Sofiane Guitoune ajoute même qu'Antoine Dupont, avec lequel il a évolué au Stade Toulousain, pourrait revenir plus fort qu'il ne l'est actuellement : « Antoine est un mec qui fait attention, même si la patience n'est pas son point fort (sourire). Tout le monde sera aux petits soins pour lui au Stade Toulousain. Et dans ce rugby d'aujourd'hui où les plages de repos sont rares, ça va lui faire du bien de pouvoir se reposer et de se régénérer un peu. Quand il reviendra, il sera encore meilleur ». Si tel est le cas, le capitaine du XV de France sera très impressionnant.